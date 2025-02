Qué dijeron políticos y famosos sobre el Escándalo $LIBRA

El reciente escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente argentino Javier Milei, ha generado una ola de reacciones en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter). Diversas figuras políticas y personalidades públicas han expresado sus opiniones sobre el asunto, reflejando una amplia gama de perspectivas.

"Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE. De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL! ¡Y, para colmo, después decís que NO ESTABAS INTERIORIZADO!", escribió en su cuenta de X Cristina Kirchner.

¿No era que sos “el mejor presidente de la historia”? ¿No era que sos “el genio de la economía”? De autoproclamado “líder global” a CRYPTO ESTAFADOR. ¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. ESA ES TU LIBERTAD DE MERCADO… la del casino. Se te cayó la careta. Y pensar que desde el SILLÓN DE RIVADAVIA tratás de “inútiles”, “incompetentes” y “mandriles” a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, EL QUE ES VERDADERAMENTE INCOMPETENTE PARA OCUPAR ESE SILLÓN SOS VOS", finalizó la ex presidenta.

La escritora Claudia Piñeiro compartió su preocupación por la promoción de $LIBRA por parte del presidente, sugiriendo que este tipo de acciones podrían socavar la confianza pública en las instituciones financieras y en el liderazgo político.

Por su parte, el diputado Martín Tetaz cuestionó la falta de regulación en el mercado de criptomonedas y enfatizó la necesidad de establecer marcos legales claros para proteger a los inversores de posibles estafas.

Esteban Paulón, también diputado, fue más allá y anunció su intención de iniciar un proceso de juicio político contra Milei. En su publicación, destacó la gravedad de la situación y la responsabilidad del presidente en la promoción de inversiones riesgosas sin la debida información.

La legisladora Myriam Bregman se sumó a las críticas, señalando que este episodio evidencia una vez más la falta de ética en la gestión de Milei y cómo sus acciones pueden perjudicar a la ciudadanía.

Santiago Siri, reconocido en el ámbito tecnológico, defendió con un largo video la innovación en el sector financiero y argumentó que, aunque $LIBRA haya fracasado, es esencial seguir explorando nuevas herramientas digitales que puedan impulsar la economía. Pero con transparencia.

El economista Sergio Chouza analizó el impacto económico del desplome de $LIBRA, advirtiendo sobre las consecuencias negativas que este tipo de eventos pueden tener en la economía nacional. Y aseguró que el presidente es "un estafador" y "un delincuente".

El politólogo Andrés Malamud se burló livianamente de la situación y varios tuiteros le salieron al cruce. El presidente Milei, tras eliminar su publicación original sobre $LIBRA, emitió un comunicado en el que afirmó no estar al tanto de los detalles del proyecto y decidió no continuar promoviendo la criptomoneda después de obtener más información. Sin embargo, las críticas continúan, y este episodio podría tener repercusiones duraderas en su administración y en la confianza del público.

por R.N.