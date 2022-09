La respuesta de José Luís Espert a la acusación de homofobia

El diputado por Avanza Libertad José Luís Espert respondió a las críticas que recibió la semana pasada, cuando se manifestó en Twitter sobre el nuevo diseño de la camiseta muletto de la Selección, la cual es violeta, inspirada según sus creadores, en “la igualdad de genero, la diversidad y la inclusión”.

Espert escribió: “Con tal de que salgamos campeones del mundo que jueguen con la camiseta gay, zunga y ojotas". Inmediatemente muchos salieron a tildar el comentario de “homofóbico”.

Pero el diputado liberal asegura que hay "una movida" en su contra. Y que su comentario fue malinterpretado. "Yo salí a defender el color de la camiseta alternativa de la Selección Argentina y tuve una denuncia por homofobia. Si yo banco ese color, gayfriendly, cómo voy a ser homofóbico, es delirante”, declaró.

El tuit de Espert habìa causado el repudio entre los usuarios de Twitter quienes alegaron que un color no representa la orientación sexual. Incluso recibió el repudio de la conductora Úrsula Vargues, quien twitteó: “no faltaba que aclare, todos sabemos que no tiene valores”.

No faltaba q aclare.

Todos sabemos q no tiene valores. — Ursula Vargues (@ursuvargues) August 30, 2022

"El otro tema es el del empresario Teddy Karagozian. Dice que le ofrecí ser candidato y cambiar el discurso por uno antiapertura que le conviene a él. Todo esto a cambio del financiamiento de la campaña, cualquier cosa. El único vínculo que tengo con él fue social, de conversación, estas son todas operaciones”, agregó Espert que dice que hay una campaña en su contra.

“La política es este chiquero, no sesionan nunca y cuando se juntan hablan de estas ridiculeces. La gente está muerta de miedo por la inseguridad, no llega a fin de mes por la inflación, no encuentra trabajo porque las empresas cierran, los chicos que tienen algún capital se van afuera”, siguió el diputado quien dijo estar concentrado en el rearmado polìtico del espacio.

“Con Javier Milei está todo bien, cada uno está armando por su lado pero pensando en el 2023 es posible. Es necesario una gran colisión que vaya contra el kirchnerismo. Esto es posible sólo si existe un programa de transformación para que el populismo no vuelva nunca más. Debe haber apertura total al comercio, necesitamos un Estado más chico y leyes laborales que sean amigables con el empleo”, agregó Espert.

"No digo que nos vayamos a sumar a Juntos por el Cambio, vamos a seguir agrandando el músculo de acá al 2023. Si es por destronar el kirchnerismo para siempre, me uno hasta con el Mago Sin Dientes", concluyó el liberal que dice no estar de acuerdo con la versión fallida de Juntos 2015.







por R.N.