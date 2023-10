Ricardo Darín víctima de una fakenews electoral

El usuario de X (antes Twitter) @luucadb_ publicó, según explicó, un posteo falso en el que afirmaba que se había cruzado con Ricardo Darín en la fila para votar y que el actor le había dado un papel en el que afirmaba que iba a votar Javier Milei

"Se viene el estallido, pendejo. Prepará las cachas. LTA. R.D.", decía el mensaje escrito a mano cuya foto fue subida a mano por el usuario de la red social.

Bueno, lo crucé. Le extendí la mano y recibí tal cortito en el estómago que todavía estoy recuperando el aire. Me escoltó gendarmería y me volví caminando entre lágrimas. Una historia triste si no fuese porque encontré esto en el bolsillo al llegar a casa. De película. https://t.co/EU7zMuuFnw pic.twitter.com/umK0zKvTJF — Luca. (@luucadb_) October 22, 2023

Al leer el resto de los posteos realizados por @luucadb_ se veía que se trataba de un mensaje fake, sin embargo, muchos internautas no prestaron atención a esto y así mientras algunos salían a celebrar el "falso voto" otros lo criticaban por ese supuesto sufragio a MIlei.

Muchos otros usuarios comenzaron a citar al propio Darín en sus respuestas, por lo cual el actor se enteró de la situación y tomó cartas en el asunto. "No crean nada de lo que me están adjudicando. Es una cruel mentira. Se lo digo a los que se preocupan si es verdad o no. Aclarado. Punto", publicó también en X el actor dejando en claro que la situación que lo involucraba era falsa.

no crean en nada de lo que me están adjudicando...es una cruel mentira! se lo digo a los que se preocupan si es verdad o no ...aclarado. punto — Ricardo Darin (@BombitaDarin) October 22, 2023

La veloz y enfática respuesta de Darín se debe a que el escándalo que lo involucró tuvo un antecedente en las PASO de agosto. En las primarias el mismo usuario de la red social explicó que votaba en las misma mesa que el actor e incluso publicó una foto de Darín haciendo la fila."Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije 'Ricardo, a lo Bukele eh'", tuiteó, además, en referencia a la de campaña que encabezó Santiago Cúneo, quien dijo que quería seguir los pasos del presidente de El Salvador.

En ese sentido, el usuario completó: "Me agarró del hombro y me susurró al oído 'Quedate tranquilo, nene. Es nuestra'. Un recuerdo para toda la vida". Frente a la gran repercusión que tuvo este relato, otro usuario le preguntó a Darín si realmente había sucedido la situación descripta y el protagonista de Argentina. 1985 contestó sin filtro: “¡No, para nada...no se atreve a decirlo en mi cara!”, frenando en seco la broma de redes que tuvo su poca afortunada réplica hoy en las elecciones generales.