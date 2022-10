El mea culpa de Mirtha a 23 años del incidente con Silvana Suárez

La ex Miss Mundo Silvana Suárez murió a los 64 años en Córdoba, donde vivía hacía tiempo, a causa de un cáncer de colon terminal. Y disparó el recuerdo del incidente protagonizado en 1999, cuando se levantó enojada de la mesa de Mirtha Legrand. Hace un mes, la diva de los almuerzos reconoció durante una de las emisiones de su programa, que Suárez había tenido “un poco de razón” al reaccionar de esa manera, ya que se había sentido “ofendida” por algunos comentarios que la conductora le había hecho.

“Me lo merecía, porque me dijo ‘a mí no me interesa la promoción’ o una cosa así, y yo le dije ‘pero venís a este programa para tener promoción y ser levantada’. Se levantó y me dijo que no. Un poco de razón tenía. Se sintió ofendida”, comentó Mirtha con sus invitados: el periodista Ceferino Reato, el legislador Roberto García Moritán, la actriz Luciana Salazar y la periodista Marina Calabró.

Suárez había estado casada con el fallecido empresario mediático Julio Ramos, fundador del diario “Ámbito Financiero”, con quien tuvo dos hijos. El divorcio entre ambos suscitó un gran escándalo público, ya que Suárez afirmaba que había sido víctima de hechos de violencia por parte de Ramos. Además, Suárez también había denunciado que el empresario utilizaba sus influencias en la justicia en su contra, ya que “estaba lleno de amigos jueces”, según declaró.

También acusó a Ramos de usar su poder mediático para difamarla. Y afirmó que los episodios de violencia que había denunciado la dejaron con grandes secuelas psicológicas, las cuales debió tratar con terapia y tratamientos alternativos.

Al ser invitada al programa de Mirtha Legrand en el 99’, la conductora le sugirió a Suarez durante un corte que en vez de ventilar los detalles del conflicto en los medios tratara el conflicto por las vías legales. El comentario de la diva hizo que Suárez se sintiera ofendida y se levantara de la mesa, señalando como contradictoria la actitud de Mirtha de invitarla al programa para hablar del divorcio y “usarla” para tener rating

“Yo te invito y estás en todo tu derecho de decir ‘no, no voy, no me gusta ventilar mis cosas personales’, le había contestado Mirtha, quien también recriminó a Suárez que había ido a varios programas para contar su situación. “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez”, le gritó Mirtha. “Hoy sí”, contestó Suárez.