Los memes de la caída de Spotify por el nueno disco de Taylor Swift

La plataforma musical Spotify colapsó debido al estreno del nuevo álbum “Midnights” de Taylor Swift. En todo el mundo miles de usuarios no lograron escuchar las canciones de su ídola debido al colapso de la plataforma, causado por la cantidad de fans que entraron al mismo tiempo a escuchar el nuevo trabajo de la cantante.

Los hashtags #MidnightsTaylorSwift y #Midnights rápidamente se volvieron tendencia. Y por supuesto, la situación desató cientos de memes alusivos por parte de los tuiteros que corrieron a la red del pajarito para saber por qué Spotify se había caído.

La desesperación de los “swifties” (como se hacen llamar los seguidores de la cantante) se vio ilustrada por la imagen del personaje de dibujos animados Bob Esponha, corriendo por todos lados en una oficina en llamas. “Todos los swifties a los que no les funciona Spotify en este momento” decía el tuit.

Pero no fue el único dibujo animado en ser meme tras la caída de Spotify. La imagen de Homero Simpson saltando desde su casa hasta la taberna de su amigo Moe fue usada varias veces para representar como los “swifties” saltaron a Twitter para saber qué estaba pasando con Spotify.

Otro meme de Los Simpsons utilizado en esta ocasión fue el del Abuelo Simpson contándole historias de su pasado a los jóvenes que lo rodean. “‘Y entonces, a las 10 de la noche del 20 de octubre de 2022, Taylor Swift lanzó su décimo trabajo musical titulado Midnights, que hizo colapsar Spotify’. Yo contándole a mis Nietes de la artista de la década“, decía el meme.

No faltaron quienes imaginaron cómo debía estar Taylor Swift en ese momento, mientras el mundo de las redes y las plataformas se convulsionaba con el estreno de su disco. “Taylor Swift viendo como Spotify, Apple music, Youtube music colapsan y sufren caídas debido al lanzamiento de Midnights”, bromeó uno de los tuiteros, mostrando a la cantante tomando champagne.

Las reacciones de rostros de monos fueron también un elemento muy utilizado para expresar los nervios de los fans. “Mi vida ahora mismo depende de escuchar un álbum y no me carga. Gracias Taylor Swift por romper Spotify una vez más, y mi cordura de paso”, dijo un tuitero mostrando el rostro de un mono visiblemente alterado.

También hubo quien usó la imagen del actor Toby Maguire haciendo de Spiderman, en una escena donde intenta contener un impacto que rompe los vidrios de un vagón de metro. “El servidor de Spotify aguantando el estreno de Taylor Swift”, bromeaban los “swifties”.

Una de las perlitas del nuevo álbum es la colaboración de la cantante Lana del Rey, quien acompaña a Taylor Swift en la canción “Snow on the beach”. Con humor, un tuitero se refirió al tema con la imagen del Pato Lucas contando billetes. “Lana del Rey a esta hora mañana viendo como sube a 15M de streams en Spotify por decir dos veces ‘snow on the beach’ en la canción de Taylor Swift’’







