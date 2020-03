Silvina Martínez: “La Cámpora está metida en América”

El jueves 12, Silvina Martínez arregló su contrato con América 24 para estar en el panel del programa de Baby Ethcecopar. Cinco días después, hizo un informe sobre los custodios de la vicepresidenta Cristina Kirchner: fueron sus últimos minutos en el canal.

“El miércoles me llamaron y me dijeron que ya no me iban a necesitar más”, dice la abogada de Margarita Stolbizer, que ganó reconocimiento por sus denuncias por corrupción contra la ex presidenta. “Obviamente, no me dijeron que era por el informe de Cristina, pero es evidente que es por eso”.

Según la abogada, en América “me argumentaron que fue por una reprogramación con el tema del coronavirus, pero al otro día pusieron a alguien más y siguieron como si nada. A mi me dijeron que me iban a pagar todo el mes, pero que no fuera más”.

Martínez había desembarcado en América 24 junto a Luis Majul. Pero el programa apenas duró un día: polémicas de por medio, se resolvió que el periodista no continuara en la señal y a la abogada le ofrecieron continuar con Baby Ethcecopar. Aceptó.

Pero su incursión no duró demasiado. El martes a la noche, en el programa, contó: “Cuando Cristina Kirchner se fue a El Calafate a pasar Navidad, se llevó 10 custodios. Eso le costó al Estado 400 mil pesos de viático”. Y agregó: “A Cuba se llevó solo al preferido, porque no quiere que se filtre lo que sucede allá”.

Según Martínez, eso molestó a las autoridades, que decidieron su partida: “Es que La Cámpora está metida en América”, asegura la abogada, cuyas causas contra la vicepresidenta siguen avanzando en Comodoro Py.