¿Fernando Burlando para Presidente de Estudiantes de La Plata?

Este año no solo sucederán las elecciones de medio término en los ámbitos legislativos del país. La política también se mueve en los clubes de fútbol y uno de los escenarios que más llaman la atención por estos días sucede en la capital bonaerense de La Plata, más precisamente en Estudiantes. Desde el año pasado que en la institución pincharrata quedaron pendientes los comicios de las máximas autoridades, que hoy tiene a Juan Sebastián Verón como presidente, y sucederían a principios de abril. La oposición busca tentar a un candidato de renombre: el abogado Fernando Burlando.

Según el ordenamiento de las listas políticas de Estudiantes de La Plata, la “brujita” se presentaría nuevamente en la fórmula presidencial. Sin embargo, el ex jugador de la Selección tomaría una postura similar a la de Cristina Kirchner en las últimas elecciones presidenciales: se postularía como vicepresidente, detrás de Martín Gorostegui, quien hoy ocupa la primer vicepresidencia. Se trata de un contador que está en la gestión desde 2014 y ha trabajado como auditor interno en el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva durante once años, hasta enero del 2020.

Mientras aún no está fijada la fecha para la Asamblea General Ordinaria, que fue pospuesta en octubre del año pasado por la pandemia del coronavirus, la oposición aún no ha presentado su lista para las elecciones. Hasta enero, el nombre elegido era Juan Badoyán, propuesto por un grupo de socios. Pero el odontólogo finalmente se bajó y la oposición busca un nombre de peso para hacerle frente al candidato de Verón. Según publicaron los medios Diario Hoy e Info Cielo, Burlando ya fue contactado. NOTICIAS intentó comunicarse con el abogado, pero él no contestó los llamados.

Pero Burlando sufrió un grave accidente el pasado 7 de febrero. El letrado se cayó de una yegua mientras jugaba al polo y sufrió varias heridas en su cuerpo. Por el golpe, debió ser internado y luego operado de urgencia por una complicación en sus pulmones. Según informó el periodista Angel de Brito, Burlando había dado un resultado negativo en la saturación de oxígeno y fue trasladado al Sanatorio Otamendi, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Desde el momento del accidente, Burlando se encuentra en plena recuperación. Su delicado estado de salud y la prioridad en recuperarse serían los principales impedimentos para presentarse como opositor en las elecciones pincharratas. Sin embargo, el poco tiempo que habría para encarar la campaña presidencial sería otra traba para el abogado. Pero tampoco descarta sus posibilidades como máximo mandatario del club de sus amores, ya que todavía no dio una respuesta final.