Victoria Donda: los picantes mensajes tras su renuncia

Luego de que Victoria Donda anunciara su renuncia al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), las repercusiones en Twitter no se hicieron esperar. Uno de los primeros en hacer declaraciones sobre el tema fue el conductor Eduardo Feinmann quien compartió la noticia con un picante comentario. “La que negreaba a su empleada domestica”, comentó Feinmann, en referencia a uno de los hechos más polémicos en la trayectoria de Donda: en marzo del 2021, su ex empleada doméstica Arminda Banda Oxa la denunció por “explotación laboral”: había trabajado para la funcionaria durante 13 años, muchos de ellos en negro.

El también periodista Luis Gasulla fue otro de los que le dedicó a Donda unas palabras en la red del pajarito, calificando a la ex funcionaria como “rata”. “Se hunde el titanic y huyen las ratas. El presidente testigo la defendió cuando descubrimos cómo Donda explotaba a su empleada doméstica. Luego intentó comprar su silencio con un cargo público. No se la extrañará. Fue la peor gestión en la historia del Inadi”, indicó Gasulla.

El diputado nacional por Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, también le dedicó unas palabras a la ex funcionaria. “Chau, @vikidonda Siempre recordaré tu apoyo a la extracción compulsiva de ADN de los hermanos Noble y el patético @inadi que supiste construir. En mi caso, apoyando las denuncias delirantes de Florencia Peña. Este viejo adversario despide a una amiga”, ironizó Iglesias. El comentario refiere a la vez en la que el INADI, bajo la tutela de Donda, apoyó las denuncias de Florencia Peña contra Iglesias y el diputado Waldo Wolff por haber subido a redes sociales imágenes de la actriz visitando la Quinta de Olivos.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también se refirió al tema, aunque no en su Twitter, si no en el programa “La Trama del Poder”, de LN+. La líder de “los halcones” calificó la gestión de Donda en el INADI como “absolutamente olvidable”. “La interpretación que ha hecho Victoria Donda y el kirchnerismo es que los únicos derechos existentes son los de los kirchneristas”, sentenció Bullrich.

Pero además de periodistas y políticos, hubo hasta escritores que que sumaron su despedida. Marcelo Birmajer, un autor públicamente crítico del kirchnerismo, se refirió al comunicado con el que Donda se despidió de la función pública. "Leyendo la "renuncia" de Donda recuerdo la referencia de Oscar Wilde a una carta difamatoria en su contra: "pero hay algo peor que su falsedad: está mal escrita". La falta de comas y la confusión de sentidos es la expresión de su rapiña y deshonestidad", sentenció Birmajer, contundente.

Y es que el comunicado de Donda es un tema aparte, pero no por cómo está escrito, si no porque en él Donda expresó duras críticas a la gestión, alegando que “se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”, y revelando que su renuncia se debió a que supo de la posibilidad de que la echaran del organismo debido a sus críticas. “... hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”, explicó Donda.

Pero al tiempo que cuestionaba a la Casa Rosada y al rumbo del gobierno, también aprovechó para dejar en claro que la vicepresidenta Cristina Kirchner es “una persona de carne y hueso, totalmente decidida a desarrollar su praxis política sin cuotas de rencor y depositaria de un atributo sustancial: escuchar”, en una suerte de guiño “no-albertista”.

De todos modos, aunque Donda decidió retirarse de la conducción del INADI, dejó en claro en su cuenta de Twitter que seguirá “militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos”.