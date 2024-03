Victoria Vanucci sacó los trapitos al sol

Durante los últimos años de los mandatos de Cristina Kirchner, Matías Garfunkel y Victoria Vanucci conformaban una de las parejas más excéntricas de Argentina. Él, asociado a Sergio Szpolski, se vinculaba con el gobierno a través de diversos negocios, mientras ella dejaba atrás su faceta mediática para mostrar, o al menos intentarlo, una faceta menos frívola. Sin embargo, luego de varios escándalos públicos, la filtración de fotos de un safari que la pareja había realizado por África, donde se los veía cazado animales en peligro de extinción, provocó la caída en desgracia de ambos.

Lejos del lugar de privilegio que habían sabido ocupar, optaron por refugiarse en Estados Unidos para escapar de la persecución mediática y de diversas causas judiciales que los tenían como protagonistas. Sin embargo, el idilio se rompió y la pareja terminó en medio de otro escándalo por la tenencia de sus hijos. Ahora, Victoria Vanucci amenaza con romper el pacto de silencio sobre sus vivencias junto a Garfunkel y su entorno y ventilar todo. Desde su vida íntima hasta negocios y amigos de aquella "década ganada" para el frustrado matrimonio.

Quiebre. “La verdad es que la pasé re mal”, dijo Vanucci en su vuelta al país. Es que tras el divorcio de la pareja, Garfunkel había tejido una maniobra judicial para quedarse con la custodia de Indiana y Napoleón, los hijos que tienen en común, y la ex mediática debió pasar varios meses para poder reestablecer el contacto con ellos. Incluso, pasó una noche presa luego de una falsa denuncia de su ex marido, en lo que describió como una de las peores experiencias de su vida.

Ya separada del empresario, Vanucci no sólo volverá a vivir a Argentina, sino que comenzó a prender el ventilador y ya dio las primeras muestras de lo que su silencio esconde: desde blanquear un supuesto diagnóstico de bipolaridad de Garfunkel hasta afirmar que el círculo de ricos al que frecuentaba junto con su ex marido “es un asco”. La que fue una feliz pareja parece que va a tener un difícil futuro. Más aún, la ex modelo fue más allá y comenzó a vincular, sin dar nombres, a otras personas. Tal como había adelantado NOTICIAS hace ocho años, Vanucci reconoció que la pareja formaba parte de orgías con famosas personalidades internacionales. "Estaba, por ejemplo, lo puedo decir ahora porque ya no es más el presidente, esta cantante Carla Bruni", agregó, en relación a la esposa del ex mandatario francés Nicolás Sarkozy.

Vanucci está desatada. Y sus revelaciones recién comienzan.

Galería de imágenes