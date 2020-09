VIDEO | “Su versión”: el documental de los policías que reclaman un sindicato

El proyecto nació en el 2014, pero una serie de eventos fue postergando su concreción. Sin embargo, aunque hayan pasado siete años, el estreno de “Su versión” no pudo haber sido más oportuno. El documental, dirigido por Santiago Podestá y guionado por Juan Manuel Pereyra, plantea una de las preguntas que en la última semana sacudieron a la Argentina: ¿se deben sindicalizar a las fuerzas de seguridad?

Detrás del documental estuvieron la productora Hain Cine, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y su estreno, que forma parte del circuito de Documentalistas Argentinos (DOCA), tiene fecha para el 6 de octubre en las plataformas Cine.ar y Cine.ar Play. “La idea es aportar un grano de arena al debate”, aseguró a NOTICIAS Podestá.

El video completo:

En un principio se iba a estrenar en febrero en el Gaumont. La remodelación del espacio lo postergó y luego llegó la pandemia. Los reclamos de la Policía Bonaerense pusieron el tema en agenda, pero también llevaron a la productora a publicar un comunicado en repudio a la protesta con armas de los policías afuera de la Quinta de Olivos. “Lo rechazamos enfáticamente porque una cosa es la discusión por la sindicalización o la representación gremial y otra es lo que vimos. El tema es que hay que entender que las fuerzas de seguridad no son un conjunto homogéneo. Es un universo muy grande”, subraya el director que se encargó de entrevistar a suboficiales y a aquellos efectivos que pelean por una organización

Podestá asegura que el proyecto comenzó con una idea de parcialidad que fue modificándose a medida que conocían más historias. “En un momento nos dimos cuenta que nos habíamos acercado mucho más a personas que nunca habían escuchadas, a suboficiales que habían sufrido mucho abuso en la cadena de mando. Quise explicar por qué esta gente brega por la sindicalización. Y ahí hay un debate, que es el del rol de las fuerzas en democracia", agrega Podesta.

De acuerdo a las entrevistas que realizaron, hay algunos aspectos que se repiten en los mandos más bajos de las fuerzas: falta de equipamiento o equipos vencidos, horarios rotativos imposibles de sostener, horas extras que no se retribuyen y una verticalidad que hace inviable cualquier tipo de cuestionamiento al sistema. Además, Podestá insiste en que "no se trabaja fuertemente en la formación ética y ciudadana al interior de la institución. Hasta que la democracia no forme oficiales con criterios de la propia democracia y hasta que ellos no se reconozcan al servicio de la ciudadanía y la democracia, va a ser difícil que algo cambie".

Una de las preguntas que rodean a la posible sindicalización de las fuerzas es si los policías se reconocen a sí mismos como trabajadores estatales o no. "Es un debate que ellos mismos se dan. Esto es una apreciación personal: si vos no te considerás trabajador, es más fácil reprimir a un trabajador que es distinto a vos. Pero si te organizás, ya no sos tan diferente al docente que está reclamando, por ejemplo", reflexiona el director.