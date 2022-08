La doble vara del Grupo América con Viviana Canosa y los escraches

En los últimos días, la televisión fue conmocionada por la inesperada renuncia de Viviana Canosa a su ciclo en A24, "Viviana con vos". La causa fue que el canal se negara a que ponga al aire el video en el cual vecinos de Santa Fe escrachaban al ninistro de Economía Sergio Massa. Fue el propio titular del Grupo América, Daniel Vila, quién aseguró que la decisión de no emitir videos de escraches fue para todos los programas, porque, según indicaron en un comunicado, “generaban violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes”. Lo llamativo es que no es la primera vez que la conductora emite un video de ese tipo, ya había emitido videos de escrache a funcionarios e, incluso, en la emisión anterior puso al aire uno con escraches al ex ministro de Salud Ginéz González García. Que el Grupo haya decidido negarse ante un escrache a Massa, para Canosa fue “censura previa”.

El 27 de junio, Canosa hizo su editorial, la que tituló “La ira de Dios”. “Escracharon a Ginés González García en una estación de servicio. La verdad, que Dios me perdone, se lo recontra merece. Le gritaban “delincuente”, “chorro”. Está clarísimo que los argentinos no nos vamos a olvidar de todo lo que este señor y su gobierno hicieron con nosotros en pandemia”, decía la conductora mientras las imágenes del escrache ocupaban la pantalla del prime time en A24. Y el programa siguió como si nada.

“Se tomó una decisión editorial que tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas y, en lo personal, me parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia que no era necesario mostrar”, afirmó Vila en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos. Y agregó: “Viviana hace un periodismo muy fuerte, que, en lo personal no comparto, pero se ha manejado durante más de un año con esa libertad”.

Doble Vara

Según contó la conductora, el canal ya le había dicho que no podía poner al aire un video sobre el aborto porque lo consideraban "de mal gusto". “Hoy le pedí al canal si me dejaban poner un aborto. (...) Y me dijeron que no porque el video era de mal gusto (...) Tienen todo el derecho a decirme que no lo haga, pero lo que pienso es por qué en un canal de televisión, en un medio de comunicación, se puede hablar todo el día del aborto, a favor del aborto, y cuando una conductora, después de las diez de la noche, quiere poner un video mostrando lo que es un aborto para que los padres se sienten con los hijos y vean el nivel de locura de estas fundamentalistas, me dicen que no. Bueno, me dijeron que no así que lo voy a subir a mis redes para hacerme cargo yo de lo que hago”, dijo entonces Canosa. La conductora aceptó esa negativa sin considerarla censura, seguramente porque no se trataba de un político. Pero el última "no", lo rechazó y desembocó su renuncia.