Internas por el rating en LN+ y el presunto desembarco de Viviana Canosa

En los últimos días el canal de noticias LN+ fue escenario de enojos y rumores. El conductor Eduardo Feinmann protagonizó un tenso episodio con la conductora y también periodista de la señal, Marina Calabró.

Feinmann acusó a la conductora de tener favoritismos por Jonathan Viale a la hora de divulgar los números de rating que hacen cada uno de ellos en sus respectivos programas.

Calabró, en su columna en el programa de radio "Lanata Sin Filtro" (conducido por Jorge Lanata en Radio Mitra, misma emisora en la que trabaja Feinmann), había dicho que Jonathan Viale iba primero en rating.

Quien lo antecede en la grilla de LN+ calificó esto como que "lo habían tirado al bombo”. Marina Calabró se defendió de las acusaciones en un móvil del programa de América TV LAM, alegando que ella simplemente divulgaba información, y que no tenía favoritismo por ninguno de los dos conductores.

“¿Eso te parece tirar a alguien al bombo? Decir 'primero Jonito y su "Más Realidad" y segundo el noticiero de Feinmann con tanto'. (...) Me parece que fue como una cosa de chiste que se fue de las manos, se empezó a enojar en serio por la interacción entre ellos y la terminé ligando yo como daño colateral", se defendió Calabró.

Además, la periodista que acompaña a Luis Majul en las mañana de LN+ declaró que nunca tuvo animosidad contra el Feinmann y que ella simplemente se limitaba a leer los números de su planilla de rating.

Poco más tarde, en otro móvil del mismo programa, Feinmann dio a entender que Marina “no sabía leer los números”. “Debería leer un poquitito mejor. Falla un poco en matemáticas. Está muy bien en Ciencias Políticas pero en Matemáticas está floja", contestó Feinmann, quien además echó en cara a Calabró, que "Confrontados", el programa de Canal 9 que condujo la hija del humorista de "Calabromas", había sido un “un fracaso".

“'Confrontados' terminó un contrato el 31 de diciembre, no fue levantado. El promedio del ciclo fue 2.03, lo pueden chequear, es dato oficial de Ibope. Yo no calificaría eso de fracaso. Me parece gratuito, no venía al caso", dijo Calabró. El rating siempre es tema de peleas y ansiedad en la televisión, en LN+ podría revelar otras internas.

El factor Canosa.

En el día de ayer, en su "Noticiero" (lunes a viernes de 18 a 20hs. en LN+), Feinmann habló durante buena parte del programa de la renuncia de Viviana Canosa a su ciclo en A24, "Viviana con vos".

La decisión de Canosa se debió a que el dueño del Grupo América, el empresario Daniel Vila, le habría negado que pusiera al aire un video en el que vecinos de Santa Fe escrachaban al nuevo Ministro de Economía Sergio Massa, durante su visita a dicha provincia.

Algo que el canal y varios de sus periodistas aclararon que había sido una medida que alcanzaba a todos los escraches que se habían dado en la semana (los hubo contra Ginés González García, Juan Grabois, etcétera).

Pero Canosa se quejó de la decisión del empresario alegando “censura previa” y anunció que terminaba su ciclo en el canal por “diferencias en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

En el programa "El diario de Leuco" por LN+, fue justamente Marina Calabró quien se refirió al hecho, difundiendo que el programa de Viviana Canosa estaba "monitoreado" a partir de la asunción de Sergio Massa al frente de Economía, ya que Canosa había echo públicas posiciones críticas al programa económico del nuevo ministro.

Tras su ida de A24 Viviana Canosa recibió gran cantidad de apoyos, sobre todo de periodistas y referentes opositores, quienes repudiaron la decisión de Daniel Vila en Twitter y salieron a bancar a la conductora.

Desde el diputado Javier Milei, hasta el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, pasando por el ilustrador Nik. También fue respaldada por el periodista Jorge Lanata e incluso por Jorge Rial, figura históricamente enfrentada con Viviana Canosa, quien hace pocos días también tuvo conflictos con el empresario y dueño de Grupo América.

Y aunque todavía no hay nada confirmado, en los pasillos de LN+ se rumorea que la conductora podría llegar a desembarcar allí. Pero no son pocos quienes la resisten. Aunque podría ser un anabólico para el rating, y la carga para ganar la pelea entre los canales de noticias, otros opinan que quizás sería demasiado, en su estilo de teatralizar las noticias..

Acá están los motivos de la censura a Viviana Canosa. Dale RT porque los medios no te lo van a contar. #VivianaConVos #Lanata pic.twitter.com/EvTcg3YtHK — LANATA 🎙️ EN EL 13 (@Lanataenel13) August 6, 2022

No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 6, 2022

BANCO FURIOSAMENTE A LA GENIAL @vivicanosaok . Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien.

En LIBERTAD decís lo que quieras y te bancás después las consecuencias pero, jamás la censura previa. pic.twitter.com/AekEEZwNMg — Javier Milei (@JMilei) August 6, 2022

Aunque Viviana Canosa ya hizo pública su renuncia definitiva, A24 decidió emitir de todas formas un compilado con entrevistas de la conductora, y antes de eso unas imágenes de la escenografía del programa con el escritorio vacío: así, el canal logró un pico de 3,2 en el rating. La imagen estuvo acompañada con el videograph “Libertad de expresión” y el hashtag #VivianaConVos fue tendencia.