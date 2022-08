El rating "a cero" de A24 tras la partida de Viviana Canosa

Después de que se conociera la decisión de la conductora Viviana Canosa de abandonar su programa en A24, en Grupo América empezó rápidamente el operativo para llenar el espacio vacío. El pasado martes 9 de agosto, el canal decidió poner el programa “Río Revuelto”, que iba los sábados, en el lugar que dejó “Viviana con vos”.

El programa, conducido por el ex CQC Gonzalito Rodriguez, tuvo un promedio de 0,6 de rating, pero tuvo pisos de 0.0 puntos. Las autoridades de América siguen buscando ideas para reemplazar a Canosa, entre las que se barajan reflotar “Intratables”, el programa que conducía Santiago del Moro. Sea cual sea el plan b, lo cierto es que el grupo afronta el problema de qué hacer no solo con sus fugas de rating, si no de conductores.

Según trascendió, el conductor de “Animales Sueltos”, Alejandro Fantino, estaría analizando irse de América. Los motivos del conductor, además de proyectos personales, estarían vinculados según contó Marina Calabró en "Socios del espectáculo" con destratos del empresario dueño de Grupo América Daniel Vila hacia Fantino. Además, el conductor se negó a leer un comunicado del canal donde se intentaba explicar el por qué de la salida de Canosa, y según contó el conductor Jorge Rial en "Argenzuela", la negativa de Fantino habría acrecentado la tensión entre Vila y él.

"Río Revuelto"; el programa conducido por Gonzalito Rodriguez, no pudo suplir la falta de Viviana Canosa y tubo pisos de 0.0 rating.

Es claro que Viviana Canosa tenía un público fiel que, al salir la conductora del canal, parece haberse ido con ella, dejando un bache de rating. "Viviana con vos" supo lograr un rating de entre 2 y 4 puntos. Sin embargo, el programa que va antes de esa franja, "Para que sepas", conducido por los periodistas Edi Zunino y Marcela Pagano, venía haciendo muy pocos puntos de rating, algo que Canosa ya había echado en cara en su programa hace varios meses: “Nosotros lideramos la franja y lo remamos porque nos dejaron muy poquito", sostuvo Canosa al aire. No sucede lo mismo con “Basta Baby”, el programa de Baby Etchecopar que iba después del horario de Canosa y que venía de un julio donde había llegado a lograr picos de 5 puntos.

En resumen: sin un reemplazo de Canosa que pueda reponer el rating, no hay nada que levante los números bajos de “Para que sepas” y, a la vez, eso deja toda la responsabilidad de levantar la baja audiencia al programa de Baby Etchecopar. Si bien aún no se sabe cuál es la solución que encontrará América, deberá ser rápido ante el peligro de que la audiencia siga mermando.

por R.N.