VIDEO: Alejandro Fantino se sacó por los cánticos del Frente Renovador

“¿Qué cantás, Frente Renovador? El país está hecho mierda, está todo para atrás y vos cantas?”, lanzó un enfurecido Alejandro Fantino en su programa “Animales Sueltos”. El conductor no pudo contener su enojo al referirse al canto con el que algunos referentes del partido fundado por Sergio Massa (entre ellos su esposa, Malena Galmarini) festejaban la asunción del nuevo “superministro” de Economía.

Mirá el video de Alejandro Fantino sacado:

“Estas cosas me dan tanto odio. Yo no soy un tipo que odie, no odio a los que están cantando. Me generan una cosa de incomodidad, de rechazo…" afirmabs Fantino ante sus colegas e invitados de la mesa. Y agregaba más enervado aún: "¡Llamate a silencio! ¡Sean respetuosos de la gente!” que ante el aporte del periodista Javier Calvo sobre si era necesario hacer un acto con 500 invitados para la asunción, replicó: "Eso, ¿500 personas?"

El conductor también destacó la intervención de Massa, al pedir que sus militantes, encabezado por su esposa, dejaran de cantar “somos del Frente Renovador”, algo que podría interpretarse como una clara provocación por el resto de las fuerzas integrantes del Frente de Todos al que el tigrense pertenece, principalmente al kirchnerismo, con la vicepresidenta Cristina Kirchner a la cabeza.

por R.N.