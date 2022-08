Travel-dating: la nueva tendencia de para encontrar el amor a distancia

Una investigación realizada por la aplicación de citas Inner Circle, demostró que al 81% de los argentinos les gusta tener citas durante sus vacaciones. Tal vez porque las vacaciones favorecen la ruptura de la rutina, la aparición de lo nuevo y lo distinto, pero si bien no es novedad que en los últimos años ha aumentado mucho la cantidad de gente que utiliza aplicaciones para conocer gente, la tendencia ahora es que esto también se da durante los viajes. En cuanto a las motivaciones, el 46% de los usuarios argentinos ve como un beneficio conocer gente de otras culturas; el 21 % afirma que se lo hace porque tiene más tiempo para salir, y el 22 % porque afirman sentirse más relajados durante las vacaciones.

Solo el 20% de los usuarios respondieron que utilizan la herramienta de filtro de ubicación, que permite seleccionar el país o ciudad de destino para matchear con gente antes de llegar. Sin embargo, el 58 % está de acuerdo en que es muy probable que use la aplicación para organizar una cita en vacaciones.

Las apps no solo están cambiando las formas de divertirse, si no de relacionarse. Hoy mucha gente conoce a quien será su pareja estable mediante aplicaciones.

Desde Inner Circle aseguran que fomentan el travel dating. "Inner Circle es una aplicación que anima y facilita a los solteros a tener citas offline. Cada vez son más las personas que planifican sus vacaciones sin familiares o amigos, por lo que salir durante ese tiempo puede ser una gran oportunidad para conocer gente y tener citas divertidas. ¿Quién sabe en qué podría convertirse esa aventura de vacaciones?”, dice David Vermuelen, fundador y CEO de Inner Circle.

Te puede interesar: "¿Cómo hacer un deepfake? De los memes de Cristina Kirchner y Sergio Massa a las fakenews"

Consejos para disfrutar el travel dating

Según la experta de Inner Circle, Crystal Cansdale, hacer travel-dating requiere de ciertos tips para que esa sea una experiencia absolutamente placentera. Es recomendable intentar hacer match en la previa a las vacaciones, activando el filtro de ubicación y seleccionar la ciudad a la que uno quiere ir. No charlar tanto por la aplicación, si no usarla para programar la cita y no quitarle tiempo a la verdadera experiencia. También es aconsejable aprovechar la adrenalina de la cita para solicitarle al match un “Tour secreto”, un recorrido turístico que solo un local puede enseñarle a alguien que está de visita. Y sobre todo, ser honesto: decirle a la otra persona que, en principio, uno va a pasar un rato agradable, que puede derivar en una pasión de una noche o, tal vez, en el inicio de un amor a la distancia.

"Inner Circle es una aplicación que anima y facilita a los solteros a tener citas offline", David Vermuelen, fundador y CEO de Inner Circle.

Te puede interesar: "Wanda Nara y el uso de los rumores, para facturar"

La revolución de las apps

Más allá de la nueva tendencia, las apps de citas han revolucionado los modos de conocerse y la forma en la que las personas se relacionan entre sí. Y no solo para “amores de verano” o vínculos pasajeros: el año pasado, un estudio de la revista científica PLOS One reveló que las personas que se conocen en apps tienen más probabilidades de querer tener un vínculo estable, e incluso hijos. Además, el estudio encontró que es cada vez más frecuente que las personas salgan con alguien que vive lejos de ellos. Más allá de las modas, la forma de divertirse, encontrarse y relacionarse está cambiando de forma acelerada.



























por R.N.