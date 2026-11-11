Abascal en La Revuelta: cómo una entrevista puede torcer la campaña

La campaña española tiene un protagonista argentino que no figura en ninguna boleta. Javier Milei viene siendo, desde hace semanas, el fantasma que el oficialismo de Pedro Sánchez agita para asustar y encender a sus votantes, y en la vereda opuesta, el padrino que la ultraderecha exhibe con orgullo. Por eso lo que pasó el lunes 9 en la televisión pública española, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, también se lee en clave argentina.

Primero, el mapa. España tiene un sistema parlamentario: el presidente del Gobierno lo elige el Congreso, y para eso hacen falta 176 de los 350 diputados. Pedro Sánchez, del PSOE, el partido socialista, gobierna desde 2018. Ahora busca un nuevo mandato apoyado en la izquierda y en los partidos regionales. Enfrente está Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la derecha tradicional, que llega como favorito en las encuestas. Y a su derecha, la "ultra" según definen los socialista, aparece Santiago Abascal, jefe de Vox, la fuerza que creció con un discurso contra la inmigración, el feminismo y los nacionalismos catalán y vasco. En ese tablero la aritmética es simple: Feijóo difícilmente pueda gobernar sin los votos de Abascal.

Ahí entra Milei. El 21 de octubre, en Madrid, el Presidente llamó a Sánchez “impresentable dictador”, y dijo que Abascal tiene “ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia” y lanzó una frase que recorrió todos los noticieros: “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”. Abascal, que lo acompañó por videollamada, respaldó la frase. El 4 de noviembre volvieron a mostrarse juntos en Madrid, y el líder de Vox lo presentó como su “amigo y aliado”.

Sánchez encontró en esa foto su mejor argumento de campaña. Ese mismo 21 de octubre, en un acto en Burgos, convirtió a Milei en la cara de sus adversarios: habló de “la peña de la motosierra, los tijeretazos y los recortes”, advirtió que “las motosierras y los tijeretazos no construyen nada, sino que destruyen” y prometió: “El 29N os llevaremos al aserradero”. El mensaje fue transparente: si Feijóo y Abascal gobiernan, le harán a España lo que Milei le hace a la Argentina. Para el socialismo español, el Presidente argentino es poco menos que el anticristo, y Abascal, su apóstol local.

Con ese telón de fondo, Abascal fue a La Revuelta, el programa nocturno de humor y entrevistas que conduce David Broncano en TVE, la televisión estatal. Broncano es un comediante popular entre el público joven y progresista (comparable localmente quizás a Pedro Rosemblat), y su programa había recibido a Sánchez el 22 de octubre. Una entrevista llena de centros para el lucimiento del presidente. Del lado de la derecha, solo Abascal aceptó la invitación. Se suponía que iba a jugar de visitante. Pero llevó su hinchada y terminó gritando goles.

Los números hablan primero. El programa promedió 4.815.000 espectadores y un 33,6% de cuota, la emisión más vista de su historia, por encima de los 4.387.000 que había logrado Sánchez. En redes, según el monitoreo de Poder Digital, Abascal ocupó los tres primeros puestos y firmó siete de las diez publicaciones políticas con más interacciones del día siguiente. Su clip más visto en TikTok superó las 960.000 reproducciones.

El formato fue parte del resultado. Vox pidió que no estuviera el público habitual del programa, y Broncano aceptó: “No queríamos que te excusaras en que te estaban abucheando”. La platea que finalmente ocupó el estudio recibió al líder de Vox al grito de “presidente”. El propio conductor admitió después: “Infravaloré la fuerza de 400 personas aplaudiendo cada frase que decía”. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo calificó de “absolutamente inaudito que alguien vaya a la radiotelevisión pública y se traiga su propio público”.

Pero es lo mismo que había hecho Sánchez. La única sintonía. El trámite fue muy distinto: Broncano se puso el traje de entrevistador combativo y lo pagó caro. Según el conteo del diario El Debate, interrumpió a su invitado más de sesenta veces. El momento más filoso llegó con Gaza, cuando le reprochó no condenar los bombardeos israelíes: “No has tenido huevos a decirlo”. Después pidió perdón por las formas. Abascal respondió sereno, con frases pensadas para el recorte en redes: “El mayor machismo que hay en España es el importado”, “El principal fondo buitre es el Gobierno”, “Te veo un poco desesperado”. Y cerró con una estocada cuando Broncano le negó el deseo de suerte: “Yo sí, porque vas a necesitarla. Me sale el punto cómico que tú has perdido en esta entrevista”.

El blanco nunca fue el conductor. Abascal justificó llamar “dictador” a Sánchez, igual que Milei: “Estamos ante una persona que es un dictador, pero todavía no ha conseguido tener todo el poder”. Broncano lo leyó con precisión: “Yo sé que el objetivo no era yo, el objetivo era Pedro Sánchez”.

La autocrítica del comediante fue inusual: “Me tiré toda la entrevista diciendo: me he equivocado”. En elDiario.es, un medio cercano a la izquierda, Iñigo Sáenz de Ugarte tituló sin anestesia: “La entrevista con Abascal le estalla en la cara a Broncano”. Desde el diario catalán Ara, Àlex Gutiérrez sostuvo que aceptar las condiciones de Vox fue “como tirar la toalla” y que “el de Vox ya ha ganado un asalto”.

Las redes amplificaron la sensación de derrota, incluso entre periodistas progresistas. El conductor Iñaki López escribió “Manolete en el recuerdo. Buenas noches”, en alusión al torero legendario que murió en el ruedo. Luz Sánchez-Mellado, columnista de El País, fue más gráfica: “Manolete, si no sabes torear pa que te metes”. La periodista Marta Flich resumió: “Le viene grande”. En Vox celebraron: el dirigente Carlos Hernández Quero invitó a imaginar “cómo fue la grabación real, sin el privilegio de la edición”.

El Gobierno salió a cerrar filas. Sánchez publicó en X: “Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia”. Irene Montero, de Podemos, la izquierda más dura, acusó al PSOE de “hacer crecer el monstruo pensando que con el miedo crecen los votos”. El ministro Ángel Víctor Torres apuntó a otro lado: “El responsable de que la ultraderecha crezca se llama Alberto Núñez Feijóo”.

¿Fue una victoria de la derecha? Que Abascal ganó la noche parece fuera de discusión. Que haya ganado toda la derecha es otra cosa. Narciso Michavila, titular de la encuestadora GAD3, cree que “el PSOE debería estar preocupado, porque desmonta su campaña del miedo”: un Abascal tranquilo, lejos del estereotipo del ultra desbocado, le quita a Sánchez su principal argumento. Iván Redondo, el exgurú de Sánchez, algo así como su Durán Barba, ve lo contrario: “Va a movilizar al bloque de la izquierda. En la derecha, el gran perdedor es Feijóo”.

Las dos lecturas pueden ser ciertas a la vez. Un sondeo citado por la prensa le da al PP 117 bancas y a Vox 62: juntos sumarían 179, apenas tres por encima de la mayoría. Un Abascal fortalecido encarece cualquier acuerdo con Feijóo y le roba protagonismo dentro de su propio bloque. Por otro lado, la imagen del aliado de Milei riéndose en la televisión pública progresista es combustible para una izquierda que necesita despertar a sus votantes desencantados.

La conclusión es incómoda para todos. La entrevista confirmó que la política se juega cada vez más en formatos de entretenimiento, donde el que llega preparado para el clip le gana al que improvisa. En la Argentina lo sabemos bien. Abascal lo entendió. Broncano, por su propia confesión, no. Y Feijóo, el que más tiene para ganar el 29 de noviembre, quedó como espectador de un duelo ajeno.