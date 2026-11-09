Sexo, chips y espionaje: el talón de Aquiles de Nvidia

Durante años, el espionaje chino fue para Donald Trump una obsesión discursiva. Ahora tiene un caso concreto, y el protagonista no es un estudiante de posgrado ni un ingeniero anónimo: es Jensen Huang, el fundador de Nvidia, la empresa que simboliza la revolución de la inteligencia artificial. El domingo 8 de noviembre, el directorio de la compañía anunció una investigación independiente sobre su propio CEO, después de que The New York Times revelara que fue blanco de una operación de inteligencia china. Ese mismo día, Huang admitió en un mensaje a sus empleados que había sido infiel a su esposa.

La trama que salpica

La mujer en cuestión es Alice Huang, también conocida como Huang Le, ciudadana china y hasta hace poco alta ejecutiva de Megaspeed International, una firma de centros de datos con sede en Singapur y uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático: según el Times, compró chips por más de US$4.800 millones en dos años. Las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado chino. La investigación sobre Megaspeed había comenzado después de que funcionarios de Comercio detectaran, en un centro de datos de Malasia, equipos de Nvidia sospechados de ser desviados a empresas chinas en violación de los controles de exportación.

El objetivo de la operación, según el Times, habría sido empujar a Huang a presionar a Washington para habilitar la venta de chips avanzados a China. El problema es que esa es, desde hace años, la posición pública del propio Huang. Imposible saber dónde termina la convicción y dónde empieza la influencia.

De la negación a la confesión

Cuando el Times publicó la historia, el 29 de octubre, Nvidia respondió que su CEO se reúne con miles de ejecutivos por año y que no había nada inusual. Diez días después, Huang cambió de versión: “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”. Cerró con una frase cargada de intención para un empresario nacido en Taiwán: “Estoy orgulloso y agradecido de ser estadounidense”.

El directorio aclaró que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos ni la seguridad nacional. Beijing calificó las acusaciones de “especulaciones infundadas”, y nadie acusó formalmente a Alice Huang de delito alguno. Pero el daño ya no es penal: es de confianza.

Las denuncias eternas de Trump

La ironía es mayúscula. Trump hizo del espionaje chino uno de los ejes de su política exterior. En su primer mandato lanzó la “Iniciativa China”, un programa del Departamento de Justicia que puso bajo la lupa a académicos e investigadores de universidades estadounidenses. Vetó a Huawei, intentó prohibir TikTok y restringió las visas de estudiantes chinos vinculados al aparato militar. En su segundo mandato, su secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de visas a estudiantes chinos en áreas sensibles.

Sin embargo, frente al caso más resonante, Trump eligió la cautela. “Salvo que descubramos algo en contrario, siempre he encontrado a Jensen Huang muy íntegro”, dijo. “Es una persona brillante y queremos proteger a nuestra gente brillante”. Según el Times, el presidente había sido informado del asunto hace aproximadamente un año y no tomó medidas, para no afectar las ventas de Nvidia ni tensar la negociación comercial con Beijing. El mismo gobierno que denunciaba la infiltración en los campus habilitó en 2025 la venta de chips a China a cambio de un porcentaje de los ingresos.

La ficción y la realidad

Las series de espionaje, como "Lioness", el thriller de Taylor Sheridan sobre agentes encubiertas de la CIA, convirtieron la infiltración en entretenimiento de prestigio. Este año, la cuarta temporada, versó sobre la persecución de la CIA y el FBI a dobles agentes en su territorio: redes de China y Rusia que roban secretos e influyen en la guerra cultural. La realidad, otra vez, parece superar al guion: no hace falta robar planos ni hackear servidores cuando se puede acceder al hombre que decide.

El episodio parece confirmar lo que los servicios de inteligencia occidentales advierten desde hace una década: la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China ya no se libra solo en laboratorios o fábricas de semiconductores, sino también en el terreno más vulnerable, el de las relaciones personales de quienes toman las decisiones.

El 17 de noviembre, Huang deberá presentar resultados ante inversores que ahora también preguntarán por la investigación. Nvidia dedicó años a convencer al mundo de que su riesgo estaba en la competencia o en los permisos de exportación. El riesgo estaba adentro.