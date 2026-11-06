Los memes por la sugestiva foto de León XIV con Bob Dylan

El encuentro entre Bob Dylan y el papa León XIV en el Vaticano dejó una de las imágenes más comentadas de la semana y generó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde la indumentaria del músico terminó convirtiéndose en la gran protagonista. El legendario cantautor estadounidense, de 85 años y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, fue recibido por el Pontífice en una audiencia privada en el Palacio Apostólico.

La reunión, que tuvo una duración breve y transcurrió entre saludos y algunas palabras compartidas alrededor de una mesa, reunió a dos figuras de enorme relevancia cultural de Estados Unidos y tuvo como escenario un encuentro que combinó música, espiritualidad y una inesperada explosión de humor digital. La visita de Dylan a la Santa Sede se produjo durante su paso por Italia, en el marco de su gira Rough and Rowdy Ways, que incluyó presentaciones en Milán, Bolonia y Roma.

El músico tenía previsto ofrecer un concierto el jueves 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport de la capital italiana. Según informó el propio Vaticano a través de sus canales oficiales, León XIV le obsequió un rosario, mientras que Dylan le entregó un ejemplar de su autobiografía, Crónicas. Volumen 1. El diario vaticano L’Osservatore Romano publicó la fotografía del encuentro y presentó al artista por su nombre de nacimiento, Robert Allen Zimmerman, seguido de la referencia a su nombre artístico.

Sin embargo, más allá del significado institucional y simbólico de la audiencia, la imagen que recorrió el mundo fue la del músico vestido completamente de negro, con una capucha sobre la cabeza, campera, guantes y un paraguas que llevaba consigo, frente a un León XIV sonriente, vestido con la tradicional sotana blanca, la muceta y el solideo. Dylan completó su particular conjunto con una camisa blanca y una corbata de lunares, en una combinación que contrastó fuertemente con la vestimenta papal.

De acuerdo con las descripciones publicadas por The Washington Post, el músico también llevaba una gorra negra debajo de la capucha y se quitó los guantes para estrechar la mano del Pontífice. La elección estética no parecía responder a una provocación deliberada: se trata de una imagen coherente con el estilo oscuro y reservado que el artista viene utilizando en sus apariciones públicas y presentaciones recientes.

La fotografía, difundida por los canales oficiales del Vaticano, se convirtió rápidamente en material para memes y comentarios en distintas plataformas. El contraste entre el blanco del Papa y el negro de Dylan fue el punto de partida de una sucesión de comparaciones humorísticas. Una de las más repetidas lo presentó como un personaje de la saga Star Wars, especialmente como el emperador Palpatine o un Lord Sith que había llegado al Vaticano para intentar sumar al Papa al lado oscuro.

Otros usuarios lo compararon con la Parca, con un villano de historieta o con un personaje encapuchado de videojuegos como Assassin’s Creed. También aparecieron bromas sobre la posibilidad de que la imagen fuera el anuncio de una colaboración musical entre dos figuras inesperadas y comentarios que ironizaban con que el encuentro había ocurrido antes del largamente esperado lanzamiento de GTA 6.

La repercusión no se limitó a las comparaciones visuales. En los comentarios de la publicación oficial del Vaticano, algunos usuarios cuestionaron que Dylan hubiera mantenido la capucha puesta durante la audiencia y reclamaron que se la quitara como gesto de respeto. “Take the hoodie off! Show a little bit of respect” (“Sacate la capucha, mostrá un poco de respeto”), fue uno de los mensajes reproducidos por el medio australiano Nine.

Otros, en cambio, defendieron la naturalidad del músico y señalaron que su vestimenta forma parte de una identidad artística que nunca se caracterizó por ajustarse a las convenciones. También hubo quienes interpretaron el atuendo como una muestra de respeto a su propio estilo, antes que como una falta de consideración hacia el jefe de la Iglesia católica.

Detrás de la viralización, sin embargo, existía una conexión previa entre ambos. León XIV ya había demostrado conocer y valorar la obra del músico. En julio de 2026, el Pontífice había citado versos de Go Away You Bomb, un texto de protesta antinuclear escrito por Dylan en 1963, en el prólogo de Desarmada y desarmante. La paz es un don, publicado por la editorial del Vaticano. Se trata de una composición poco conocida, que no fue grabada oficialmente y cuyo manuscrito permaneció inédito durante décadas.

La referencia fue utilizada por el Papa para advertir sobre el peligro del rearme global y la amenaza de las armas nucleares. El sacerdote jesuita Antonio Spadaro, quien acompañó al músico y habría contribuido a organizar la audiencia, destacó precisamente ese vínculo entre la sensibilidad artística de Dylan y las preocupaciones del Pontífice por la paz.

La reunión también tuvo un antecedente histórico. En 1997, Dylan había participado en el Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Bolonia, donde actuó ante el papa Juan Pablo II y una multitud de jóvenes. En aquella oportunidad interpretó canciones como Knockin’ on Heaven’s Door, A Hard Rain’s A-Gonna Fall y Forever Young. Después de su presentación se acercó al escenario papal y estrechó la mano de Karol Wojtyla, quien incluso había citado versos de Blowin’ in the Wind durante su discurso. La visita a León XIV constituye, por lo tanto, un nuevo capítulo en la relación del músico con la Santa Sede, aunque esta vez sin actuación musical y en un ámbito privado.

La fotografía del encuentro terminó imponiéndose como una postal inesperada: dos estadounidenses de generaciones diferentes, unidos por la música y la espiritualidad, pero convertidos en protagonistas de una escena que las redes sociales reinterpretaron a través del humor. Mientras el Vaticano puso el acento en el intercambio entre el Pontífice y uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea, Internet encontró en la capucha negra de Dylan, su paraguas y su expresión imperturbable el material perfecto para una cadena de memes que desplazó momentáneamente el contenido de la audiencia.

La reunión tuvo así una doble repercusión: por un lado, el encuentro entre León XIV y un músico cuya obra el Papa conoce y ha citado; por el otro, una imagen viral que volvió a demostrar que, en la cultura digital, hasta una audiencia en el Palacio Apostólico puede transformarse en una escena de humor global.