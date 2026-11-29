Lo más importante de la cumbre en Shenzhen, fue la cumbre en Shenzhen. En vano resultó que analistas y estadistas de todo el mundo pusieran la lupa sobre los temas abordados para encontrar acuerdos relevantes. Y hubo cientos de lecturas diferentes sobre el significado del encuentro. Quién ganó más, cuál perdió menos. Cómo entender el encuentro entre esos tres personajes. Por qué no estuvo en la reunión tal o cual otro líder. Qué mensaje intentaba dar cada uno al mundo y cuál fue el mensaje al mundo que pretendieron dar los tres.

En los días que siguieron a la cumbre, ninguna de estas preguntas tuvo una respuesta clara y contundente. Lo único claro es que el mensaje del encuentro estaba en el propio encuentro. Se trata del anuncio de que en la mesa que decide el mundo que ya está en marcha sólo hay tres sillas. Ni las quince que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni las cinco de sus miembros permanentes, porque tres de esos miembros sacaron las dos sillas ocupadas por Europa.

Más que Gran Bretaña y Francia, es Europa la que perdió el derecho a ocupar el directorio del planeta. En rigor, se lo sacaron Donald Trump y Vladimir Putin. El líder chino se limitó a aceptar. Xi Jinping tiene parte de la responsabilidad, porque comprándole a Rusia los hidrocarburos que las potencias occidentales dejaron de comprarle cuando invadió Ucrania, evitó que el Kremlin fracasara completamente en su guerra expansionista y pudiera mantener sus posiciones en Crimea y el Dombás.

Sin ese respaldo chino, reforzado luego por el corte del suministro de armas y municiones que aplicó Trump a Zelenski ni bien volvió a la Casa Blanca, Putin no habría podido sostener las posiciones conquistadas en el Este de Ucrania. Xi Jinping le dio esa ayuda porque ve la pretensión rusa sobre el vecino eslavo como equivalente a la pretensión china sobre Taiwán.

En cuanto al apoyo de Trump a Putin, lo explica la identidad ideológica de ambos (comulgan en el nacionalismo ultraconservador) y a la funcionalidad de sus respectivos proyectos geopolíticos. El jefe del Kremlin cree en el derecho ruso a imperar directamente sobre el mundo eslavo e indirectamente sobre el resto de lo que llama Eurasia: el territorio que se extiende entre las costas de Portugal y el puerto ruso de Vladivostok.

A su vez, el jefe de la Casa Blanca considera que la totalidad de las Américas son la zona de influencia de Estados Unidos, desde la Antártida hasta el ártico canadiense y Groenlandia. Para hacer respetar esa pretensión por el gigante asiático, Trump contó con su único gran logro geopolítico: la fulminante operación militar con la que capturó y encarceló al dictador Nicolás Maduro, poniendo de rodillas a todo el régimen chavista, que aceptó entregar a Washington el control sobre el petróleo venezolano y convertirse en virreinato de Estados Unidos obteniendo a cambio conservar sus despachos oficiales en Caracas.

Aún con semejante triunfo, Trump llegó a Shenzhen con imagen de fracaso y derrota. Ocurre que Irán frustró el triunfalismo militar del magnate neoyorquino. La destrucción total del régimen iraní o su capitulación incondicional que al iniciar la guerra prometió obtener en “dos o tres semanas”, no se produjeron. Por el contrario, por la ofensiva militar de Trump y Netanyahu, la teocracia chiita puso bajo su control el Estrecho de Ormuz y descubrió el poder que le da controlar la yugular del Golfo Pérsico. A eso agregó el control de Bab el Mandeb, la yugular del Mar Rojo, a través de su proxi yemení: las milicias houtíes.

A la imagen de fracaso que le asestó Irán se sumó la abrumadora derrota en las urnas que le asestó el Partido Demócrata. Por eso necesitó pedir al líder chino que le concediera esta cumbre. Xi aceptó porque le dio la oportunidad de mostrar un directorio del mundo en el que a Asia la representa exclusivamente China. O sea, una mesa tripartía en la que no está la otra potencia nuclear asiática con una economía gigantesca y un desarrollo tecnológico notable: la India.

Por cierto, el primer ministro Narendra Modi, duro exponente del nacionalismo hinduista, no aceptará que China deje sin silla a la India en la mesa del directorio del mundo. Tampoco lo aceptarán dócilmente otras potencias asiáticas, como Indonesia y Japón.

Ni bien salga de las turbulencias que les causan las protestas, los gobiernos centristas europeos también rechazarán que Putin y Trump le decreten la muerte política como protagonistas del escenario mundial. Lo mismo harán potencias americanas como Brasil, México y Canadá.

A diferencia de las conferencias en Yalta y en Postdam, donde al mundo post Segunda Guerra Mundial lo decidieron los tres grandes vencedores de aquella mega-contienda bélica, al mundo post Naciones Unidas pretenden decidirlo dos líderes que no pudieron alcanzar las metas que se propusieron en Ucrania y en Irán.

Trump y Putin son lo que Mao Tse-tung definiría como “tigres de papel”. El líder de MAGA posó de emperador victorioso antes de conseguir las victorias anunciadas, mientras que el líder ruso pudo sentarse en esa mesa por su influencia sobre Trump y por un músculo que Rusia desarrolló en la era soviética: el mayor arsenal nuclear del mundo. Pero incluso con semejante cantidad de ojivas y misiles intercontinentales, el jefe del Kremlin parecía un colado en esa mesa tripartita.

Si el verdadero hombre fuerte en la cumbre a tres puntas fue el anfitrión, es porque el líder chino ha mostrado la inteligente paciencia que les faltó a sus contertulios.

Trump necesita que Xi lo ayude a lidiar con el régimen de los ayatolas persas para salir de una guerra que Estados Unidos está pagando caro con su economía y que al Partido Republicano le ha costado muchísimos millones de votos. Y Putin necesita que el líder chino lo ayude a poner fin a la guerra contra Ucrania que calculó ganar en un par de meses y en la que lleva casi cinco años empantanado. En cambio Xi no necesita nada del líder ruso, mientras que de Trump precisa menos que lo que Trump necesita de él.

De haber actuado con los negligentes impulsos que empantanaron a Trump y Putin en guerras mal calculadas, Xi Jinping ya hubiera lanzado un ataque masivo sobre Taiwán para ponerla bajo soberanía china. Y tal vez sería él quien se hubiera extraviado en conflictos innecesarios y pidiera a otras potencias ayudas diplomáticas y militares.

Pero el líder chino no se deja llevar por impulsos y pasiones. Su mirada sobre los escenarios regionales y globales parece guiarse por la historia milenaria de la potencia que lidera. Como Chou En-lai cuando, en medio de las negociaciones con Henry Kissinger que desembocaron en el abrazo entre Nixon y Mao, al contertulio que le preguntó cuál consideraba que fue la consecuencia más importante de la Revolución Francesa, le respondió que “es demasiado pronto para saberlo”.