Máximo Kirchner y Mauricio Macri quedaron al frente del ranking de imagen negativa de la última encuesta nacional de Giacobbe & Asociados. El diputado de Unión por la Patria registró un 60,7% de opiniones desfavorables y el expresidente, un 58,9%. Los separaron apenas 1,8 puntos porcentuales, una distancia menor que el margen de error informado por la consultora. Los dos quedaron por encima de Javier Milei, tercero en ese listado con el 56,8%.

La cercanía en el rechazo convivió con una diferencia más amplia en la valoración favorable. Macri obtuvo un 18,3% de imagen positiva, 5,9 puntos más que Máximo Kirchner, que cerró la tabla con un 12,4%. La proporción de quienes calificaron su imagen como regular fue del 17,6% para el fundador del PRO y del 20,9% para el referente de La Cámpora. La brecha entre las opiniones favorables y desfavorables fue la más amplia de toda la encuesta para el diputado, con 48,3 puntos.

En relación con la medición anterior de la misma consultora, el rechazo a Macri subió 7,3 puntos, desde el 51,6%, y el de Máximo Kirchner aumentó 4,4, desde el 56,3%. Así, la distancia entre ambos se redujo de 4,7 a 1,8 puntos. El expresidente también ganó 3,3 puntos de imagen positiva a la vez que perdió 9,2 puntos en la categoría regular. En septiembre, el mayor porcentaje de opiniones desfavorables había correspondido a Sergio Massa, con el 56,6%.

Patricia Bullrich y Axel Kicillof compartieron el primer puesto en imagen positiva, con el 35,1%, apenas dos décimas por encima de Milei (34,9%). En cuanto a la imagen negativa, la senadora oficialista marcó un 51,1% y el gobernador bonaerense, un 53,5%. La mejor posición de ambos en la tabla de opiniones favorables les alcanzó para desplazar al Presidente, que en la medición anterior encabezaba ese listado con el 36%. Su valoración favorable cayó 1,1 puntos y la desfavorable subió 0,8.

Cristina Kirchner registró un 56,1% de imagen negativa y un 26,6% de positiva. El rechazo a Sergio Massa bajó al 54%, mientras que el de Victoria Villarruel quedó en el 51,7%. La vicepresidenta concentró, además, el porcentaje más alto en la categoría que incluye a quienes no la conocen, no saben o no contestan, con el 10,8%.

En total, los ocho dirigentes superaron el 50% de imagen negativa. La encuesta se realizó entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, mediante cuestionarios a dispositivos móviles. Giacobbe relevó 2.500 casos en todo el país y ajustó la muestra por cuotas de género, edad, nivel educativo, ingresos y ubicación geográfica.