"La Pata Loca del Presidente" , mensajeó Tomás Rebord en su cuenta de Instagram. El streamer compartió un fragmento de un video de un discurso de Javier Milei que desde el atril de la tarima se llega a observar que realiza un movimiento extraño con su pierna derecha, como queriendo alejar algo. En la secuencia, Rebord conjetura que el mandatario quiso alejar con su extremidad al fantasma de su perro Conan que le estaba impidiendo concentrarse en pronunciar el discurso.

Desde hace tiempo, Rebord viene construyendo una serie de observaciones irónicas sobre la gestualidad y los movimientos corporales de Javier Milei, a partir de imágenes de sus apariciones públicas y de fragmentos de sus discursos. El eje de sus comentarios no está puesto solamente en lo que dice el Presidente, sino también en cómo se desplaza, qué hace con los brazos, manos y dedos y qué gestos realiza mientras habla. En ese registro, el conductor combina humor, desconcierto y crítica política para señalar comportamientos que considera llamativos o difíciles de interpretar.

El tema es frecuente en el streaming del conductor, también apareció en una conversación de Rebord con el periodista Manu Jove, en agosto. Allí Jove contó que, según una indicación transmitida a organizadores de actos presidenciales, se habría pedido que Milei no fuera filmado mientras caminaba y que las imágenes lo mostraran una vez ubicado en el escenario. “Nueva orden de Presidencia a toda persona que organice un evento con participación presidencial: no se filma al Presidente caminando”, afirmó el periodista de Infobae.

En octubre, Rebord volvió a utilizar el humor para cuestionar el clima que rodea al Presidente. Después de declaraciones de Milei sobre supuestos enemigos, amenazas y conspiraciones contra su Gobierno, acuñó la expresión “riesgo cucú”, como una parodia del riesgo país y del discurso oficial sobre el “riesgo kuka”. “¿Qué tan locos nos estamos volviendo colectivamente los argentinos?”, planteó. Aunque ese episodio no estuvo centrado en sus movimientos físicos, sí muestra el tono con el que el conductor viene abordando las expresiones presidenciales: una mezcla de ironía, crítica política y cuestionamiento de aquello que considera extravagante o fuera de lo habitual.

Lo cierto es que la repercusión de esos recortes también refleja el peso que adquirieron las transmisiones de streaming y las redes sociales en la circulación de escenas políticas: un gesto breve, separado del discurso completo, puede transformarse en tema de conversación y viralizarse por fuera del contexto en el que ocurrió. Un aspecto que nadie duda que va a permanecer presente como tópico en el universo digital.