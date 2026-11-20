La imagen de los principales dirigentes políticos argentinos continúa atravesada por un marcado predominio de las valoraciones negativas y una fuerte polarización, según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, correspondiente a noviembre de 2026. El relevamiento muestra que ningún dirigente logra un diferencial de imagen positivo y que el presidente Javier Milei, pese a conservar un núcleo importante de respaldo entre sus propios votantes, registra un saldo desfavorable de 30 puntos porcentuales entre opiniones positivas y negativas.

El ranking de imagen positiva está encabezado por Patricia Bullrich, con el 36%, seguida por Myriam Bregman, Javier Milei, Victoria Villarruel y Cristina Fernández de Kirchner, quienes comparten un 31%. Detrás aparece el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el 30%, mientras que Mauricio Macri alcanza el 28%, Jorge Macri el 27%, Elisa Carrió el 26% y Juan Grabois el 23%. Sergio Massa también registra un 23%, mientras que Nicolás del Caño obtiene el 22% y Juan Schiaretti el 21%.

Sin embargo, cuando se observa la imagen negativa, el panorama resulta considerablemente más desfavorable para la mayoría de las figuras políticas. Cristina Kirchner acumula un 62% de opiniones negativas, el mismo porcentaje que Javier Milei. Mauricio Macri registra un 63%, Sergio Massa llega al 68% y Máximo Kirchner alcanza el 70%, el nivel más elevado de toda la nómina. También presentan registros negativos particularmente altos Lilia Lemoine y Miguel Ángel Pichetto, ambos con un 57%, y Guillermo Moreno, con el 59%.

En el caso de Milei, el dato más significativo es la distancia entre su valoración positiva y negativa: mientras el 31% tiene una opinión buena o muy buena del Presidente, el 62% expresa una opinión mala o muy mala. Esto arroja un diferencial de imagen de -30 puntos, uno de los indicadores centrales para comprender las dificultades del mandatario para recuperar adhesiones en sectores que no integran su base electoral. El Presidente tiene, además, un nivel de conocimiento prácticamente universal: el 99% de los encuestados manifiesta conocerlo, por lo que su saldo negativo no puede atribuirse a un desconocimiento significativo de su figura.

La comparación con otros dirigentes permite dimensionar el posicionamiento presidencial. Bullrich no solamente lidera la imagen positiva, sino que también consigue el mejor diferencial entre las principales figuras nacionales, con -18 puntos. Bregman registra -16, el mismo resultado que Natalia de la Sota, quien tiene una imagen positiva considerablemente menor, del 16%, pero también una valoración negativa más acotada, del 32%. Villarruel presenta un diferencial de -21 puntos, mientras que Kicillof alcanza -30 y Cristina Kirchner -31. En otras palabras, Milei comparte con el gobernador bonaerense un saldo negativo de magnitud similar, aunque queda por detrás de Bullrich, Bregman y Villarruel en el balance general de imagen.

El informe también permite observar la evolución de la figura presidencial. Respecto de la medición anterior, Milei perdió tres puntos de imagen positiva y quedó en el 31%. En sentido contrario, Villarruel mejoró tres puntos y llegó al mismo 31%, mientras que Bregman retrocedió un punto. Bullrich, con el 36%, conserva el primer lugar. La evolución muestra que el Presidente no solamente enfrenta una valoración negativa mayoritaria, sino que tampoco consigue sostener sin retrocesos su nivel de adhesión pública.

La segmentación política expone, de todos modos, una marcada división entre quienes respaldan al Gobierno y quienes lo rechazan. Entre los encuestados que aprueban la administración libertaria, Milei alcanza un 83% de imagen positiva, seguido por Bullrich, con el 77%, Jorge Macri, con el 56%, y Mauricio Macri, con el 55%. En ese mismo grupo, Villarruel obtiene un 41%, un resultado que evidencia una diferencia considerable respecto del Presidente y de la ministra de Seguridad.

Entre quienes desaprueban al Gobierno, en cambio, Milei apenas consigue un 5% de imagen positiva y concentra un 91% de valoraciones negativas. En ese segmento, las figuras mejor posicionadas son Cristina Kirchner, con el 48% de imagen positiva; Kicillof, con el 46%; y Bregman, con el 45%. Bullrich, por su parte, registra apenas un 16% de imagen positiva entre los críticos de la administración libertaria y un 77% de negativa. Los números confirman que la valoración de los principales dirigentes está fuertemente condicionada por la posición que los encuestados adoptan frente al Gobierno nacional.

La evaluación de la gestión presidencial acompaña este escenario. El 34% aprueba la administración de Milei, mientras que el 62% la desaprueba. La aprobación se mantiene sin cambios significativos respecto del mes anterior y, según la comparación histórica incluida en el informe, se encuentra en niveles similares a los que registraba Mauricio Macri durante el mismo período de su mandato. Además, la satisfacción con el desempeño del Poder Ejecutivo alcanza apenas el 23%, frente a un 68% de insatisfacción. Se trata de indicadores que muestran que el respaldo personal al Presidente convive con una evaluación general predominantemente crítica de su administración.

La encuesta también aporta un dato relevante sobre la composición generacional de ese respaldo: los mayores de 60 años constituyen el segmento con mayor aprobación de la gestión, con un 42%, mientras que entre los millennials la desaprobación llega al 62%. En la Generación Z, además, se registró una caída de nueve puntos en la aprobación, que quedó en el 30%.

En cuanto a los dirigentes con menor nivel de imagen positiva, el relevamiento ubica a Jorge Brito y Sergio Uñac, ambos con el 8%; Hernán Lacunza y Dante Gebel, con el 9%. En estos casos, la Universidad de San Andrés advierte que los bajos porcentajes están asociados en buena medida al desconocimiento de esas figuras. En cambio, los diferenciales más desfavorables corresponden a Máximo Kirchner (-52), Lilia Lemoine (-49), Miguel Ángel Pichetto (-49), Guillermo Moreno (-45) y Sergio Massa (-45).

En cuanto a la metodologia técnica de los resultados, el informe fue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés, mediante 1.003 encuestas online a personas de 18 años o más residentes en Argentina, entre el 4 y el 12 de noviembre de 2026. La muestra fue estratificada por región, con cuotas de nivel socioeconómico y edad, y contempló ocho regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, CABA, Gran Buenos Aires e interior de la provincia de Buenos Aires.

En definitiva, el estudio presenta una fotografía política en la que Milei conserva una adhesión intensa entre quienes respaldan su administración, pero enfrenta un rechazo ampliamente mayoritario en el conjunto de la sociedad. Su 31% de imagen positiva lo mantiene entre los dirigentes con mayor valoración favorable, aunque el 62% de imagen negativa y el diferencial de -30 puntos reflejan las dificultades para revertir el desgaste. La fotografía de noviembre deja así un escenario de polarización, con un oficialismo que mantiene un núcleo de apoyo definido, pero con una imagen presidencial que todavía no consigue recuperar terreno en la opinión pública.