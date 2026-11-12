La noche triste de Trump

Como nos advirtió Heráclito, en este universo nada es permanente, pero incluso el filósofo griego se habría sorprendido ante la rapidez con la que cambian las cosas en el mundo político actual en que lo que un día parece inevitable puede esfumarse por completo el siguiente. Hace apenas dos años, muchos analistas norteamericanos daban por moribundo al Partido Demócrata, cuya candidata, Kamala Harris, acababa de sufrir una contundente derrota en la contienda presidencial frente a un resurgido Donald Trump. Sin embargo, a pesar de seguir divididos y sin darse el trabajo de modificar sus propuestas, los demócratas lograron recuperarse lo suficiente como para cosechar una victoria espectacular en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Desde entonces, quienes predijeron la inminente desaparición del Partido Demócrata están diciendo prácticamente lo mismo sobre el Republicano y, claro está, sobre el propio Trump, para quien los resultados fueron un desastre absoluto. Durante al menos los próximos dos años, demócratas sedientos de revancha, cuyo odio y desprecio hacia Trump no conocen límites, controlarán ambas cámaras del Congreso. Algunos intentarán someterlo a un juicio político con la esperanza de destituirlo, otros se conformarán con hacer todo lo posible por obligarlo a suavizar su postura en cuestiones como la inmigración ilegal -algo que, para sorpresa de muchos, dice estar dispuesto a hacer-, además de cohonestar las cuotas raciales destinadas a favorecer a minorías étnicas, garantizar los derechos adquiridas de las personas transexuales y otros temas que obsesionan a los activistas.

¿Significa esto que el movimiento MAGA, que es nacionalista y contrario a la ideología woke, ha pasado a la historia, tal como muchos progresistas en Estados Unidos y la mayoría de los líderes extranjeros nos han estado asegurando, rezando para que sea así? Aunque el propio Trump, que ya ha entrado en la ochentena y muestra signos de envejecimiento, ha quedado seriamente debilitado, es probable que lo que él representa siga siendo una fuerza poderosa en la política norteamericana durante muchos años más, sobre todo si los demócratas se exceden y atacan la corriente así supuesta con demasiada virulencia.

Se ha formado un consenso general en que los votantes le dieron la espalda a Trump que, a pesar de no figurar en ninguna papeleta, se esforzó por convencer a la opinión pública de que las elecciones legislativas giraban en torno a su figura, porque no pareció preocuparse por la subida del precio del diesel ocasionada por la guerra que eligió librar contra la República Islámica de Irán.

Su decisión de atacar a dicho país en un intento por poner fin a su programa nuclear, no fue un acto caprichoso; durante décadas, mucho antes de que decidiera dedicarse a la política a tiempo completo, Trump ha venido advirtiendo sobre los peligros que representan los teócratas fanáticos que en 1979 derrocaron al sha Reza Pahlevi, así como sobre la necesidad de que Estados Unidos los elimine antes de que sea demasiado tarde.

De todos modos, en vista de que Trump derrotó a Kamala en 2024 luego de acusar a los demócratas de hacer muy poco por mejorar la situación económica de los estadounidenses trabajadores, resulta un tanto irónico que, dos años más tarde, sus partidarios republicanos se vieran rechazados por la misma razón. Otro de sus errores fue respaldar a candidatos totalmente inadecuados en estados clave como Texas; de haber optado por una figura más impresionante que Ken Paxton, pudo haberse ahorrado un duro revés.

Sea como fuere, aunque parece que el carisma de Trump ha dejado de funcionar como antes, sería prematuro darlo por acabado. A lo largo de su singular trayectoria política, ha logrado sobreponerse a contratiempos que habrían inhabilitado a cualquier otro político para ocupar cargo alguno. Como reconocen incluso sus adversarios, es un luchador nato. A buen seguro fue por eso que reaccionó ante el descalabro electoral nombrando a Stephen Miller, un ideólogo de línea dura, como jefe de su gabinete.

Ahora bien, dos presidentes demócratas, Bill Clinton en 1994 y Barack Obama en 2010, sufrieron derrotas devastadoras en las elecciones de mitad de mandato, pero aun así lograron la reelección. Trump no puede seguir sus pasos, pues ya habrá cumplido dos mandatos, pero esto no significa que un candidato republicano, ya sea J. D. Vance, Marco Rubio u otro, no tenga posibilidades de vencer a quienquiera que los demócratas elijan como su representante. Si para entonces el electorado considera que los demócratas han estado al mando de la política interna durante los dos años anteriores, su suerte dependerá de la percepción de la ciudadanía sobre el costo de vida. Como se le ha recordado tanto a Trump como a Javier Milei, los votantes suelen prestar mucha menos atención a las cuestiones macroeconómicas que a lo que sucede en su propia vida cotidiana; a pesar del creciente endeudamiento público, la economía estadounidense está funcionando bastante bien en comparación con otras del mundo desarrollado. Así y todo, el costo de vida y lo difícil que para muchos es llegar a fin de mes sigue siendo una preocupación fundamental para los estadounidenses.

Sea como fuere, por razones comprensibles, los líderes tanto del Partido Demócrata como del Republicano se muestran reticentes a definir con precisión cuáles son sus prioridades políticas. Tras haber estado dominados durante mucho tiempo por conservadores adinerados, bajo el liderazgo de Trump los republicanos adquirieron una sólida base en la clase trabajadora. Por su parte, los demócratas que, gracias a los sindicatos, se consideraban el hogar natural de dicho sector, se alejaron de él al transformarse en una organización dominada por izquierdistas burgueses y activistas de una desconcertante variedad de causas woke. Demás está decir que las convicciones de tales personajes son inaceptables para los demócratas de la vieja guardia, quienes tienen menos en común con ellos que con los republicanos moderados. En vísperas de las elecciones legislativas, los tradicionalistas lograron convencer a suficientes votantes en gran parte de Estados Unidos de que su partido seguía siendo una fuerza mayormente centrista, tal como fue bajo las administraciones de Clinton y Obama, pero desde entonces, los sectores más radicales de la izquierda militante han vuelto a cobrar protagonismo.

Cuando un presidente estadounidense pierde el respaldo del Congreso con el que contaba antes de las elecciones de mitad de mandato, puede dedicar casi todos sus esfuerzos a la política exterior que, a diferencia de los asuntos internos, seguirá dependiendo casi por completo de él. Esta situación enfrenta a Trump, cuyas ideas sobre el resto del mundo y el papel que Estados Unidos debería desempeñar en el escenario internacional tienen más que ver con su vanidad personal que con cualquier postura geopolítica, con una serie de tentaciones peligrosas.

Es por lo tanto comprensible el nerviosismo que sienten los líderes de otros países. Entienden que es de su interés congraciarse con un hombre enamorado de sí mismo que quiere ser tratado como una especie de rey sol universal, con la esperanza de que no opte por castigarlos con nuevos tarifazos. Los más preocupados están los europeos que ya se habían resignado a la pérdida de un aliado sumamente poderoso y generoso que, durante tres cuartos de siglo, les había permitido reducir al mínimo el gasto militar y destinar los recursos así ahorrados a financiar costosos programas de bienestar social.

Ahora temen que Trump decida apoyar a su supuesto amigo, Vladímir Putin, en la guerra que está librando contra Ucrania. Mientras tanto, en Asia, Japón, Corea del Sur y Taiwán observan con inquietud la posibilidad de que Trump se sienta atraído por la idea de alcanzar un acuerdo con el presidente chino, Xi Jinping y Putin que, en cierto modo, reeditaría el reparto en Yalta de esferas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial.

Sigue motivando ansiedad el impacto económico del conflicto con Irán. Durante unos días, Trump dio a entender que no tenía intención de reanudar la ofensiva; sin embargo, dada su forma de ser, podría cambiar de opinión en cualquier momento. Por cierto, no le gustará para nada que los ayatolás iraníes se hayan puesto a proclamar ante el mundo que ya han humillado al “Gran Satán” y a amenazar con pasar a la ofensiva, atacando sus intereses con la ayuda de sus numerosos aliados islamistas, no solo en Oriente Medio, sino también en Europa y otras regiones. Para más señas, según el gobierno francés los iraníes están participando activamente en la “guerra híbrida” que, como aseguran fuentes de inteligencia europeas, los rusos están librando contra el Occidente con el fin de disuadirlo de seguir apoyando a los ucranianos mediante el envío de fondos cuantiosos y las armas de alta tecnología que están utilizando con gran eficacia, no solo en el campo de batalla, sino también en la retaguardia, dentro del propio territorio ruso. Aun cuando Trump, que hace poco dijo que es “altamente improbable” que ordene nuevos ataques, quisiera olvidarse de Irán por un rato, los ayatolás parecen resueltos a obligarlo a reanudar la guerra en contra de su régimen yihadista que tantos problemas ha provocado no sólo en el Oriente Medio sino también en el resto del mundo.