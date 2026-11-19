"No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo. Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las pymes y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo. IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales son algunos cambios que pueden sentirse en el día a día", tuiteó Patricia Bullrich en su cuenta de X. La senadora porteña compartió, junto a su mensaje, un fragmento de su exposición en el encuentro Somos Pymes.

La exposición de la dirigente libertaria en el evento organizado en La Rural de Palermo, dejó un mensaje económico con destinatarios muy concretos: el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y los sectores productivos que todavía no perciben una recuperación en sus actividades. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado defendió los pilares centrales del programa económico del Gobierno, especialmente el superávit fiscal, la estabilidad y la reducción de la inflación, pero advirtió que esos resultados macroeconómicos todavía no se traducen suficientemente en una mejora de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el comercio, la industria y el consumo.

Para los presentes, el planteo de la legisladora fue una combinación de respaldo al rumbo general y reclamo de correcciones para acelerar la llegada de sus beneficios a la economía cotidiana. Bullrich no presentó sus observaciones como una ruptura con el programa libertario ni como un pedido para regresar a las políticas de expansión del gasto público. Por el contrario, rechazó expresamente la posibilidad de implementar un nuevo "plan platita", pero sostuvo que el Gobierno necesita adoptar medidas adicionales para aliviar la situación de las empresas y evitar que el costo del proceso de estabilización termine debilitando a sectores que deberían convertirse en protagonistas de la recuperación económica.

"A las pymes todavía les ha llegado muy poco", reconoció ante los empresarios. La frase sintetizó uno de los principales ejes de su intervención: la estabilidad de precios y la desaceleración inflacionaria son condiciones necesarias para ordenar la economía, pero no alcanzan por sí solas para garantizar que las empresas puedan producir, vender, invertir y contratar trabajadores. En su diagnóstico, existe una distancia entre los indicadores macroeconómicos que exhibe el Gobierno y la realidad que atraviesan numerosos establecimientos productivos, especialmente aquellos que dependen del mercado interno.

La dimensión de ese problema quedó expuesta al comienzo de la actividad, cuando el periodista José del Río consultó a los empresarios presentes cuántos habían tenido un año mejor que el anterior. Solamente unos pocos levantaron la mano. Bullrich tomó ese resultado como una señal de alerta y lo vinculó con la necesidad de que la gestión económica no quede encerrada en sus propios indicadores, sino que mantenga contacto con las dificultades concretas de quienes producen y generan empleo.

Uno de los puntos centrales de su mirada fue la necesidad de encontrar un equilibrio entre la apertura económica y la capacidad de adaptación de las empresas argentinas. Bullrich respaldó la llegada de productos importados y la competencia internacional, en línea con la orientación liberal del Gobierno, pero advirtió que la velocidad con la que se implementan determinadas decisiones puede generar dificultades para las compañías locales que todavía arrastran problemas de costos, logística, financiamiento y competitividad.

"Esto es como un tren, cuando la locomotora va muy rápido, los vagones de atrás descarrilan. Cuando va muy lento, los vagones chocan a la locomotora. Hay que buscar el equilibrio", explicó. Con esa comparación, buscó transmitir que la apertura comercial no debería significar que todos los sectores deban competir inmediatamente bajo las mismas condiciones, independientemente de sus posibilidades de adaptación. Su planteo no fue una defensa del cierre de la economía ni de las restricciones generalizadas a las importaciones, sino un pedido para escalonar determinadas decisiones y contemplar las particularidades de cada actividad.

La senadora también puso el foco en el efecto que tiene sobre el consumo la decisión oficial de retirar dinero circulante de la economía como parte de la estrategia destinada a contener la inflación. Si bien reconoció la importancia de ese proceso para estabilizar los precios, advirtió que la menor circulación de dinero repercute sobre las ventas y puede complicar todavía más a los comercios y a las pequeñas empresas que dependen de la demanda interna. En ese sentido, su preocupación estuvo puesta en evitar que el ordenamiento monetario y fiscal avance sin que aparezcan mecanismos capaces de sostener la actividad productiva.

Entre las medidas que reclamó mencionó la devolución de los saldos a favor que acumulan las empresas frente al sistema tributario y la suspensión de los embargos anunciados por el Ministerio de Economía. Para la ex ministra de Seguriadad, el Estado no debería convertirse en un obstáculo adicional para compañías que ya enfrentan dificultades para financiar su funcionamiento, afrontar obligaciones fiscales y sostener sus planteles de trabajadores. Consideró que las medidas de alivio deben llegar antes de que las empresas ingresen en una situación financiera crítica, en lugar de limitarse a intervenir cuando las deudas y los problemas de liquidez ya resultan difíciles de resolver.

La discusión tributaria ocupó un lugar particularmente importante en sus planteos. En ese sentido, sus declaraciones se vincularon con una serie de propuestas que volvió a desarrollar en un video difundido a través de sus redes sociales. Allí reclamó modificaciones concretas para reducir la presión impositiva sobre las pymes: que el IVA se pague una vez que la empresa efectivamente cobra la factura, acelerar la devolución de los saldos a favor, actualizar los mínimos de retenciones y percepciones y establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. También planteó la necesidad de contar con impuestos compatibles con la producción, el empleo y las ganancias reales de cada compañía.

En ese mismo sentido, Bullrich cuestionó que las pequeñas empresas deban afrontar obligaciones fiscales y financieras que no siempre guardan relación con sus posibilidades económicas. Su argumento es que una compañía puede registrar ventas y, sin embargo, tener dificultades para disponer del dinero necesario para pagar impuestos, salarios y proveedores cuando sus clientes todavía no cancelaron las facturas. Por eso, la modificación del momento en que se liquida el IVA aparece como una herramienta para mejorar el capital de trabajo y evitar que las empresas deban financiar al Estado con recursos que todavía no ingresaron a sus cuentas.

La cuestión económica estuvo directamente relacionada con su preocupación por las elecciones presidenciales de 2027. Bullrich insistió en que el oficialismo no puede dar por garantizada la continuidad del proyecto libertario si una parte importante de la población todavía no experimenta una mejora en sus condiciones de vida. En ese sentido, cuestionó las declaraciones del Presidente, quien había anticipado que La Libertad Avanza ganaría las próximas elecciones en primera vuelta. "A mí no me gusta generar falsas expectativas respecto de una elección, o decir ‘ganamos por robo’. Porque el día de la elección vos tenés que contar los votos", afirmó.

Y agregó: "Decir ya ganamos en primera vuelta... yo creo que hay que ser humilde, trabajar todos los días, mejorar la economía de los argentinos para llegar bien a la elección". "No hay que creérsela", advirtió, y remarcó que el Gobierno debe conseguir que la población perciba en el presente alguna mejora que justifique su expectativa de continuidad. Su razonamiento es que la promesa de una economía mejor en el futuro pierde fuerza si las familias, los trabajadores y los empresarios no encuentran señales concretas de recuperación en su situación actual.

La postura de Bullrich también dejó una vez más al descubierto una diferencia de énfasis con Milei y el equipo económico. Mientras el Presidente sostiene que no modificará la disciplina fiscal ni aplicará medidas expansivas que requieran endeudamiento, emisión monetaria o aumentos impositivos, la senadora considera que todavía existe margen para introducir modificaciones tributarias y administrativas que permitan dinamizar la actividad sin abandonar el equilibrio de las cuentas públicas. Su planteo introduce una pregunta incómoda para la Casa Rosada: ¿cuánto tiempo puede sostenerse políticamente un programa que exhibe resultados macroeconómicos positivos si una parte considerable del entramado productivo y de la población todavía no siente sus beneficios?