El presidente Javier Milei volvió a recurrir a la inteligencia artificial y a la cultura de los videojuegos para difundir un mensaje político en sus redes sociales. Esta vez, el mandatario publicó en su cuenta de Instagram un video de poco más de un minuto de duración en el que se convierte en protagonista de una versión libertaria de Grand Theft Auto VI (GTA 6), acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La producción, que combina animaciones digitales, humor político libertario, referencias a su programa económico anunciado en su campaña presidencial de 2023 y críticas a sus principales adversarios, fue difundida en la previa del lanzamiento de una de las entregas más esperadas de la popular franquicia desarrollada por Rockstar Games. La pieza audiovisual reproduce la estética del videojuego, con una ciudad ficticia inspirada en Miami, automóviles descapotables, persecuciones, operativos policiales y explosiones, pero adapta sus escenarios y personajes a las consignas del Gobierno Nacional conducido por La Libertad Avanza.

La animación comienza con una advertencia en blanco y negro que dice: "Contenido inapropiado para kirchneristas y socialistas", una presentación que anticipa el tono provocador y confrontativo de toda la producción. A continuación, aparece Karina Milei al volante de un automóvil descapotable negro, mientras el Presidente viaja de pie a su lado, sosteniendo una motosierra, convertida en uno de los símbolos más reconocibles de su identidad y de su programa de ajuste.

Durante el recorrido por una avenida rodeada de palmeras, el mandatario utiliza la herramienta para destruir carteles luminosos con las inscripciones "Gasto público", "Impuestos" y "Regulaciones". La secuencia funciona como una representación caricaturesca de las políticas de reducción del Estado, ajuste fiscal y desregulación económica impulsadas por la administración mileista.

Uno de los momentos más impactantes se produce cuando el vehículo llega frente a un edificio que representa al Banco Central de la República Argentina (BCRA). En la secuencia, Milei abandona la motosierra y toma un lanzacohetes o bazuca con el que dispara directamente contra la construcción. El impacto provoca una enorme explosión, acompañada por llamas, humo y billetes que vuelan por el aire. La escena constituye una representación explícita de su histórica promesa de campaña de cerrar el Banco Central, una de las principales consignas incumplidas, junto con la dolarización de la moneda, que sostuvo durante su trayectoria política y que aun continúa formando parte de su discurso económico

Otro de los pasajes centrales está dedicado a Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta aparece representada dentro de una habitación repleta de dinero, con bolsos cargados de dólares y una ambientación que remite al hotel Hotesur. El personaje intenta guardar los billetes y escapar mientras se escuchan sirenas policiales y aparecen las luces de los patrulleros. La secuencia continúa con la irrupción de efectivos de seguridad y la detención de la figura que representa a la exmandataria, quien termina exhibida con una tobillera electrónica. Por supuesto, se trata de una alusión directa a su situación judicial y a la prisión domiciliaria que cumple en el marco de la condena por la causa Vialidad.

La sátira contra la administración pública continúa en otra escena, cuando Milei ingresa a un edificio identificado como "Oficina Pública", nuevamente armado con su motosierra. Allí se encuentra con un grupo de empleados estatales caricaturizados con cabezas de ñoquis, que salen corriendo desesperadamente ante su llegada. La secuencia representa las críticas del oficialismo contra los trabajadores públicos y los supuestos cargos innecesarios dentro del Estado. Después, el Presidente regresa al automóvil, se reúne con Karina, ambos chocan sus manos y celebran entre risas lo que acaba de suceder. La complicidad entre los hermanos ocupa un lugar destacado en toda la producción, que los presenta como protagonistas de una aventura compartida.

La producción también incorpora una secuencia vinculada con la lucha contra el narcotráfico, en la que efectivos policiales intervienen y destruyen un búnker de venta de drogas. A continuación, aparece una persecución callejera en la que el propio Milei derriba a un hombre que intenta escapar con un bolso lleno de dinero. En el tramo final, la animación incorpora una escena militar sobre un portaaviones, desde donde despegan aviones de combate F-16 con insignias argentinas.

El cierre muestra al Presidente en una caravana rodeada de una multitud de personas y banderas celestes y blancas, mientras los aviones sobrevuelan la ciudad. La última imagen reproduce una versión modificada del logotipo del videojuego, transformado en las siglas "VLLC", en referencia a su habitual consigna "¡Viva la libertad, carajo!".

La elección de GTA VI para el editado en IA no fue casual. La publicación coincidió con la expectativa internacional por el lanzamiento del nuevo título de Rockstar Games. La franquicia, reconocida por sus escenarios urbanos, su mundo abierto y sus historias protagonizadas por personajes vinculados al delito, se convirtió en uno de los fenómenos más populares de la industria de los videojuegos. La nueva entrega transcurre en el estado ficticio de Leónida, inspirado en Florida, y tiene como escenario principal Vice City, una ciudad basada en Miami. De esta manera, Milei aprovechó un acontecimiento de alcance internacional para insertar su propia narrativa política dentro de un universo ampliamente reconocido por el público joven.