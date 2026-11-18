La última encuesta de AtlasIntel, elaborada en conjunto con Bloomberg, volvió a encender las alarmas dentro del Gobierno de Javier Milei y dejó al descubierto un dato políticamente significativo: Patricia Bullrich consiguió superar al Presidente en imagen positiva, aunque por una diferencia mínima. El resultado se conoce en un momento de creciente tensión entre ambos dirigentes y alimenta las especulaciones sobre el posicionamiento de la senadora como una figura con proyección propia dentro del oficialismo, en un escenario en el que la pérdida de popularidad del mandatario comienza a modificar los equilibrios de poder en La Libertad Avanza.

AtlasIntel ubicó a Bullrich con un 37% de imagen positiva y a Milei con un 36%. Es decir, la diferencia es de apenas un punto porcentual. El dato contrasta con otro relevamiento, de D'Alessio IROL y Berensztein, que le asignó a Bullrich un 46% y a Milei un 33%, otorgando un margen mucho más amplio para la senadora. Los resultados muestran que Milei quedó relegado al quinto puesto del ranking de imagen positiva. La consultora ubicó a Cristina Fernández de Kirchner en el primer lugar, con el 41% de valoración favorable y el 53% de negativa. Detrás aparecen Axel Kicillof y Myriam Bregman, ambos con el 39% de imagen positiva. Bullrich ocupa el cuarto puesto, con el 37%, mientras que el Presidente alcanza el 36% y registra un 62% de imagen negativa.

La diferencia entre ambos dirigentes libertarios es pequeña, pero adquiere relevancia porque la legisladora consigue posicionarse por encima del jefe de Estado en un indicador que tradicionalmente el oficialismo utilizó para exhibir el respaldo popular al proyecto mileista. El dato adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa la evaluación de la gestión nacional. Según AtlasIntel, el 60,6% de los consultados desaprueba el desempeño presidencial, frente al 36,2% que lo respalda.

La situación económica y laboral aparece como uno de los principales factores detrás del desgaste. El desempleo se convirtió en la principal preocupación de los argentinos, mencionado por el 50,2% de los participantes, desplazando a la corrupción, que alcanza el 40,2%. La situación económica general aparece con el 34,5% y la inflación con el 32,4%. Se trata de un dato especialmente sensible para Milei, cuyo discurso político y económico estuvo centrado desde el comienzo de su administración en la desaceleración inflacionaria y el equilibrio fiscal.

En ese sentido, el 60% de los encuestados considera que la situación económica del país es mala, mientras que el 69% evalúa negativamente el mercado laboral. A su vez, el 49% califica como mala su propia situación económica familiar y aproximadamente la mitad cree que la economía empeorará durante los próximos meses. La combinación de estos indicadores representa una advertencia para la Casa Rosada.

La aparición de Bullrich por encima de Milei no puede analizarse de manera aislada de la relación política que ambos mantienen. La exministra de Seguridad fue una de las dirigentes que aportó estructura política, experiencia electoral y votantes provenientes del PRO al proyecto libertario durante el balotaje de 2023. Su incorporación al Gobierno le permitió a Milei ampliar su base de sustentación más allá del núcleo estrictamente libertario. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación comenzó a mostrar diferencias vinculadas con el funcionamiento interno del oficialismo, la distribución del poder y, especialmente, la estrategia política de cara a 2027.

La disputa también adquirió visibilidad internacional. El diario británico Financial Times analizó el enfrentamiento entre ambos dirigentes y advirtió sobre el desafío que representa para la unidad de la derecha argentina la posibilidad de que Bullrich desarrolle una construcción política propia. El medio destacó que la senadora aportó votantes centristas fundamentales para el triunfo de Milei en 2023 y que su creciente protagonismo podría convertirse en un factor de tensión dentro del oficialismo.

La senadora porteña de LLA tampoco parece interesada en reducir su protagonismo. En una entrevista con Infobae dejó abierta la posibilidad de una candidatura presidencial y afirmó: "Me siento preparado para ser presidente. ¿El momento, la oportunidad, la situación? No es de eso de lo que estoy hablando ahora mismo". La declaración fue particularmente significativa porque, aunque evitó anunciar formalmente una postulación para 2027, dejó en claro que no descarta competir por la Presidencia y que considera tener las condiciones políticas para hacerlo.

La interna involucra, además, a otros actores de peso, entre ellos Santiago Caputo, Eduardo Lule Menem, Martín Menem y Diego Santilli. Cada uno ocupa un lugar diferente dentro del armado gubernamental y de la estructura política libertaria, pero todos forman parte de un escenario en el que la distribución de responsabilidades y la construcción de poder hacia las próximas elecciones comienzan a adquirir mayor importancia. En ese contexto, el crecimiento relativo de Bullrich en las encuestas puede convertirse en una herramienta de negociación frente a los sectores que responden directamente a Karina Milei.

En definitiva, la encuesta expone un fenómeno que puede complicar la estrategia de la Casa Rosada: mientras el Presidente pierde respaldo y enfrenta un crecimiento de la desaprobación, una de las principales figuras de su propio espacio consigue conservar una valoración ligeramente superior. La diferencia de un punto puede parecer estadísticamente pequeña, pero su significado político es considerable en un oficialismo que construyó buena parte de su identidad alrededor de la figura presidencial y que todavía no resolvió cómo organizará su propuesta para el 2027.