Sandra Pettovello publicó un mensaje que encendió las alarmas entre sus seguidores. “Si me pasa algo ya saben dónde apuntar pero NO VOY A CEDER”, escribió la ministra de Capital Humano en X. La advertencia apareció el lunes por la noche, después de que denunciara presiones relacionadas con una disputa gremial judicializada.

La funcionaria citó el comentario de un usuario que le pedía cuidarse y reforzar su seguridad. “Por favor cuidate, pedí más custodia y protección”, decía el mensaje de la cuenta @Xportadoliberal. Pettovello respondió con esa frase, sin identificar en la publicación a las personas a las que aludía ni describir un episodio concreto.

El antecedente cercano fue un descargo difundido el sábado 14 de noviembre. Allí aseguró que había sufrido presiones para que el Ministerio desistiera de un recurso extraordinario presentado en el expediente por la elección de autoridades de un sindicato. Sostuvo que la resolución debía quedar en manos de los tribunales.

Ese conflicto enfrenta al Gobierno con Luis Barrionuevo, conductor de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). La disputa gira alrededor de la certificación de las autoridades gremiales y llegó a la Corte Suprema por la presentación de la cartera laboral, dependiente de Capital Humano.

Pettovello había cuestionado las gestiones para torcer la posición del Ministerio y atribuido la movilización anunciada por el gremio a intereses particulares. En ese descargo también habló de hostigamiento personal y mediático y anticipó que evaluaría una presentación judicial para proteger su integridad moral y física.

El lunes, Barrionuevo encabezó una protesta ante la sede de Capital Humano y anunció una denuncia penal contra la ministra y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El dirigente les reprochó la falta de certificación de las autoridades electas y cuestionó las demoras en la homologación de los acuerdos salariales.

La nueva advertencia de Pettovello se conoció en un escenario de tensión. Aunque el mensaje no menciona a Barrionuevo, se suma a sus declaraciones sobre las presiones que asegura recibir por el conflicto sindical. El posteo tampoco precisa si hubo una amenaza específica o si se concretó la denuncia que había dicho que analizaría.

Con el cierre en mayúsculas, “NO VOY A CEDER”, la ministra ratificó su posición. El tono de la respuesta elevó la preocupación que había expresado el usuario, pero dejó sin nombres el destinatario de su advertencia.