El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se convirtió en protagonista de uno de los videos virales de los últimos días después de aceptar el desafío de un grupo de jóvenes y realizar varias dominadas en una barra de calistenia durante la inauguración de las obras de remodelación del Parque Quebrada de Zonda. La escena, que sorprendió a los vecinos y a las autoridades presentes, rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y generó comentarios sobre el estado físico del mandatario provincial, que pasó de participar de un acto institucional a exhibir sus habilidades deportivas frente a los asistentes.

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, durante la presentación de las obras de puesta en valor del predio recreativo ubicado en el departamento de Zonda. Orrego había llegado al lugar para encabezar la inauguración de las mejoras realizadas en el parque, acompañado por funcionarios provinciales, vecinos y familias que se acercaron a conocer las nuevas instalaciones. Entre los espacios recuperados se encontraba un sector especialmente acondicionado para la práctica de calistenia, una disciplina deportiva que utiliza el propio peso corporal para desarrollar fuerza, resistencia y coordinación.

En ese contexto, un grupo de jóvenes que practicaba esa actividad realizaba una exhibición para mostrar el funcionamiento de las nuevas estructuras. En medio de la demostración, los deportistas le propusieron al gobernador que se animara a realizar dominadas, un ejercicio que consiste en suspenderse de una barra y elevar el cuerpo utilizando la fuerza de los brazos y la espalda. Lejos de esquivar el desafío, Orrego aceptó inmediatamente y protagonizó una secuencia que terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la jornada.

El video muestra al mandatario con la camisa que llevaba puesta para el acto oficial. Antes de acercarse a la estructura, se arremangó las mangas, se ubicó debajo de la barra y, de un salto, consiguió sujetarse con ambas manos. A continuación comenzó a elevar su cuerpo repetidamente, realizando las dominadas ante la mirada de los jóvenes que lo habían desafiado. La facilidad con la que ejecutó el movimiento llamó la atención de los presentes, que reaccionaron con sorpresa, risas y felicitaciones. En las publicaciones que impulsaron la viralización se destacó que habría realizado diez dominadas consecutivas, aunque las crónicas locales que describieron el episodio no precisaron oficialmente una cantidad de repeticiones.

La grabación fue realizada por Nadia Soledad Brizuela, una vecina que registró el momento y permitió que la escena comenzara a circular por las plataformas digitales. El medio Canal 13 San Juan fue uno de los primeros en publicar la secuencia y describir la reacción de los asistentes. En X, una publicación de la cuenta Tendencias en Argentina acompañó el video con un comentario humorístico que comenzaba con la expresión "Chad", utilizada habitualmente en internet para describir a alguien que demuestra seguridad, fortaleza o una capacidad física destacada. La publicación contribuyó a multiplicar las reproducciones y los comentarios, con usuarios que destacaron su estado físico y otros que aprovecharon la escena para realizar bromas sobre la edad, la actividad física y la rutina de los dirigentes políticos.

El episodio también tuvo un contexto institucional: la inauguración de las obras de recuperación del Parque Quebrada de Zonda, uno de los espacios recreativos y turísticos tradicionales de la provincia. La intervención comprendió 61.027 metros cuadrados y contempló un total de 12 obras destinadas a mejorar la infraestructura, ampliar los servicios y recuperar sectores históricos del predio. El nuevo espacio de calistenia, donde Orrego realizó las dominadas, tiene una superficie de 724 metros cuadrados, está distribuido en tres zonas y cuenta con 11 bloques de aparatos y un sector específico de desafío.

Entre las otras mejoras se incorporaron 3.500 metros de senderos peatonales, 52 parrilleros, cinco grupos de juegos infantiles, 290 luminarias, 26 tótems solares y 8.450 metros cuadrados de estacionamientos. También se habilitaron espacios gastronómicos, una nueva confitería, un paseo preparado para recibir food trucks y sanitarios. La renovación incluyó trabajos de accesibilidad, restauración de monumentos, recuperación de la Hostería Domingo Faustino Sarmiento y acondicionamiento de los piletones. La tirolesa, una de las atracciones previstas, todavía quedó pendiente de una certificación de seguridad de la Universidad Nacional de San Juan.

La presencia de Orrego en la barra terminó funcionando como una suerte de demostración espontánea del nuevo espacio deportivo. La escena también le dio una visibilidad inesperada a una disciplina que viene ganando popularidad entre los jóvenes y que utiliza instalaciones relativamente sencillas para desarrollar fuerza y resistencia sin necesidad de máquinas ni equipamiento sofisticado. Así, una actividad institucional destinada a presentar las mejoras de un parque terminó generando una escena viral que desplazó parcialmente la atención sobre las obras y convirtió al dirigente de la agrupación Producción y Trabajo en protagonista de las conversaciones digitales durante el fin de semana.