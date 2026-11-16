Furia en las redes libertarias por lo que dijo Nelson Castro sobre Milei

La entrevista que Nelson Castro concedió a la televisión peruana y sus explosivas declaraciones sobre el presidente Javier Milei se convirtieron en uno de los episodios virales de mayor repercusión política en las redes sociales durante el fin de semana. El periodista cuestionó duramente al mandatario a partir de la reacción emocional que tuvo durante la despedida del papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde se quebró en llanto mientras el Sumo Pontífice se preparaba para abandonar la Argentina.

Sin embargo, el fragmento que terminó viralizándose fue aquel en el que Castro calificó al jefe de Estado como una persona "emocionalmente desequilibrada" y "psicológicamente desequilibrada", además de hacer referencia a sus conocidos diálogos con sus perros. La intervención del comunicador se produjo durante una entrevista con Latina Noticias, de Perú, cuando le preguntaron por la escena particularmente emotiva que vivió el mandatario junto con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller

Consultado sobre si lo había sorprendido la reacción del Presidente, Castro respondió que no y lanzó una de las definiciones más contundentes de la entrevista: "No me sorprendió. Milei es un hombre emocionalmente desequilibrado, psicológicamente desequilibrado". A continuación, intentó explicar su interpretación de lo ocurrido y relacionó el llanto del mandatario con una supuesta dificultad para construir y recibir vínculos afectivos. "Cuando se encuentra con una figura que le da afecto, porque Milei no genera afectos, tampoco los recibe", sostuvo.

Pero el momento más polémico llegó cuando Castro profundizó su descripción de la personalidad del jefe de Estado y vinculó esa supuesta soledad con los animales de compañía del mandatario. "Cuando se encuentra con una persona que le transmite una superioridad moral que él no tiene, esa soledad… Milei habla con los perros, no es una metáfora", afirmó. Ante la necesidad de explicar el sentido de esa expresión a sus interlocutores peruanos, el periodista aclaró que no estaba utilizando una figura retórica, sino que hacía referencia a las propias declaraciones públicas del Presidente sobre sus conversaciones con sus mascotas. La alusión remitía a uno de los aspectos más conocidos de la vida personal de Milei: su vínculo con sus perros, incluidos los clones de Conan, a quienes el mandatario ha mencionado en distintas entrevistas y apariciones públicas.

Castro también introdujo una experiencia personal para reforzar su interpretación sobre la relación del Papa con el mandatario. Recordó que, durante su propio encuentro con León XIV, le había preguntado por su estado de salud y que el Pontífice le respondió preguntándole cómo lo veía él. Para el periodista, aquel intercambio demostraba que el Papa estaba interesado en conocer la opinión de otras personas, algo que consideró significativo al contrastarlo con la forma en que Milei se relacionaría con los demás.

Las expresiones provocaron una fuerte reacción entre militantes, comunicadores y referentes identificados con La Libertad Avanza, que salieron a cuestionar al periodista y lo acusaron de cruzar los límites de la crítica política. Del lado libertario, la respuesta se expresó especialmente a través de las redes sociales, donde militantes y cuentas identificadas con el oficialismo salieron a defender a Milei y cuestionar al periodista.

"Lo que dice el Dr. Nelson Castro me parece inadmisible. Como periodista, considero sus declaraciones una barbaridad. Como médico, la gravedad es aún mayor: emitir diagnósticos públicos sobre alguien a quien nunca evaluó plantea serios interrogantes éticos y profesionales", tuiteó el periodista Gabriel Anello en su cuenta personal de X. Posteriormente, el comentario del conductor de La Previa por Radio Mitre fue reposteado por la legisladora Lilia Lemoine de LLA.

"Nelson Castro parece que perdió la empatía por otros seres humanos. Que un hombre se emocione en público frente a un suceso histórico del cual es parte...¿Desde cuándo es síntoma de enfermedad? Es el Papa, Nelson, y ¿qué sabes que cosas hablaron? Milei es presidente, su vida es pública y ver a un hombre emocionarse con esa franqueza es sano. Quiere decir que quien dirige tu País tiene emociones. Y las muestra. Y ese es uno de los motivos por los que siempre me gustó", sostuvo Lemoine, reposteando las declaraciones televisivas del periodista .

Así, las lágrimas de Milei durante la despedida papal terminaron generando una discusión que excedió el significado de una escena de emoción personal. Mientras algunos de los más férreos activistas del mileismo interpretaron el gesto como una muestra de sensibilidad y admiración hacia León XIV, Castro lo utilizó como punto de partida para cuestionar la capacidad del mandatario de establecer vínculos afectivos. Una vez más, la respuesta de los sectores libertarios volvió a ubicar al periodismo en el centro de la confrontación política.