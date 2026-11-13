Luego de la visita del Papa volvieron las agresiones de Milei

"¿Lo tendrán claro esto los opinólogos especializados en todología? Típico de océanos de un milímetro de profundidad...", disparó Javier Milei en un tuit desde su cuenta personal de X. Tras la partida del papa León XIV del país, el presidente volvió a los viejos hábitos de postear agresiones desde sus redes sociales. En este caso, el Jefe de Estado acompañó el mensaje con un reposteo de una cita de Marco Aurelio que destacó: "La opinión de 10.000 hombres no tiene ningún valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema".

En redes sociales, muchos usuarios remarcaron la coincidencia de este nuevo reencuentro digital protagonizado por el presidente, haciendo uso de cierto estilo mucho más sofisticado en el mensaje al que se esta acostumbrado, con la partida del Sumo Pontífice a tierras peruanas. Desde la llegada del máximo líder de la Iglesia Católica a Argentina, el Jefe de Estado bajó los decibeles de sus declaraciones virtuales y la agresividad de los mismos.

Lo curioso se encuentra que entre el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, mientras León XIV estuvo en la Argentina, no aparecen insultos personales en los posteos propios del Presidente en ninguna de sus cuentas digitales que fueron posible verificar. Un dato anecdótico que difícilmente hubiera merecido una línea en otro caso, pero teniendo en cuenta las características marcadas del líder libertario hasta sus seguidores se ocuparon de señalarlo.

Desde hace tiempo, el Presidente venía de dedicarles a los periodistas algunos de los términos más duros de su repertorio. A fines de septiembre llamó a Maru Duffard “zurda inmunda de doble moral” y “basura corrupta”. La periodista había hablado del liderazgo del peronismo. Milei vio dos fragmentos de esas intervenciones y escribió los agravios en la misma cuenta que usaría para darle las gracias al Papa.

En octubre le tocó a Julia Molina, de la Cadena SER. A la salida de un desayuno en Madrid, quiso saber si la presencia de Milei en España incomodaba al Partido Popular y a Vox, cuyos líderes habían evitado reunirse con él. El Presidente puso en duda la inteligencia de la cronista y terminó hablando de los periodistas como “mentirosos seriales”.

Con la llegada del Sumo Pontífice la buena letra comenzó a aparecer. El domingo, en el Palacio Libertad, el auditorio reunía a dirigentes que rara vez coinciden bajo un mismo techo. Allí estaban Mauricio Macri, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, entre otros, para escuchar al mismo invitado. Una juntada política que en otro contexto, el mandatario utilizaría su cotidiana retorica digital para referirse a ellos de manera intempestiva.

Con semejantes antecedentes, el lunes de la misa en Palermo se produjo una pequeña ironía. Mariano Pérez, uno de los influencers libertarios más reconocidos, felicitó al mismo Milei por la prudencia con que se manejaba ante las distintas lecturas del discurso papal. Pero , en el halago, el activista digital llamó “lacras” a quienes buscaban alusiones políticas en las palabras de León XIV y les dedicó otro párrafo a los “kukas”. Al Presidente le gustó el elogio lo suficiente como para compartir el texto entero.

Pasado 48 hs de la partida del Sumo Pontífice, el Jefe de Estado volvió a las viejas mañas y disparó con un mensaje recitando al emperador romano que gobernó desde el año 161 hasta su muerte en el 180 d. C., y es recordado en la historia como uno de los principales exponentes de la filosofía estoica . Todo un cambio de estilo presidencial.