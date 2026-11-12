Operación Buena Letra: Milei no insultó a nadie mientras estuvo el Papa

En Madrid, a Javier Milei le alcanzó una pregunta sobre su agenda para descalificar a la periodista que se la hizo. Tres semanas después, en Buenos Aires, el Papa habló de los argentinos que no llegan a fin de mes, la oposición aplaudió y un periodista le pidió al Presidente su opinión. Esta vez, Milei dejó pasar la oportunidad. Cuando llevó la entrevista a su cuenta de X, agregó apenas dos palabras: “He dicho...”.

Del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, mientras León XIV estuvo en la Argentina, no aparecen insultos personales en los posteos propios de Milei que fue posible verificar. Para casi cualquier otro anfitrión, el dato difícilmente hubiera merecido una línea. En el caso de Milei, hasta sus seguidores se ocuparon de señalarlo.

El Presidente venía de dedicarles a los periodistas algunos de los términos más duros de su repertorio. A fines de septiembre llamó a Maru Duffard “zurda inmunda de doble moral” y “basura corrupta”. La periodista había hablado del liderazgo del peronismo. Milei vio dos fragmentos de esas intervenciones y escribió los agravios en la misma cuenta que usaría para darle las gracias al Papa.

En octubre le tocó a Julia Molina, de la Cadena SER. A la salida de un desayuno en Madrid, quiso saber si la presencia de Milei en España incomodaba al Partido Popular y a Vox, cuyos líderes habían evitado reunirse con él. El Presidente puso en duda la inteligencia de la cronista y terminó hablando de los periodistas como “mentirosos seriales”.

El domingo, en el Palacio Libertad, el auditorio reunía a dirigentes que rara vez coinciden bajo un mismo techo. Allí estaban Mauricio Macri, Axel Kicillof y Máximo Kirchner para escuchar al mismo invitado.

Con semejantes antecedentes, el lunes de la misa en Palermo se produjo una pequeña ironía. Mariano Pérez, un simpatizante libertario, felicitó a Milei por la prudencia con que se manejaba ante las distintas lecturas del discurso papal. En el mismo mensaje llamó “lacras” a quienes buscaban alusiones políticas en las palabras de León XIV y les dedicó otro párrafo a los “kukas”. Al Presidente le gustó el elogio lo suficiente como para compartir el texto entero.

El miércoles, después de despedir a León XIV en Ezeiza, Milei volvió a escribir. Conservó las mayúsculas para proclamar a la Argentina “FARO DE LUZ DE OCCIDENTE”, agradeció a quienes habían participado de la visita y se despidió con un “Abrazo gigante!”. Después de cuatro días, la frase más áspera que había circulado por su cuenta seguía llevando la firma de otro.