Video viral: el abrazo entre Milei y su hermana Karina en la despedida del Papa

La despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza dejó una de las imágenes más políticamente significativas de la visita papal a la Argentina: el presidente Javier Milei se fundió en un fuerte abrazo con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apenas se cerró la puerta del avión que trasladaba al Sumo Pontífice rumbo a Perú.

La escena, registrada por las cámaras de televisión y difundida rápidamente en las redes sociales, mostró un momento de intimidad entre los dos principales integrantes del núcleo de poder del Gobierno, después de cuatro jornadas atravesadas por la emoción religiosa y las repercusiones políticas de los mensajes incisivos del jefe de la Iglesia católica.

"Gracias por esto. Esta es su casa; lo esperamos. Gracias", le expresó mientras se despedía. León XIV respondió al saludo y, antes de ingresar definitivamente a la aeronave, volvió a girarse para saludar a quienes permanecían en la pista. El Presidente siguió atentamente esos últimos instantes y, una vez que el Santo Padre ingresó y se cerró la puerta del avión, se acercó a Karina y la abrazó con fuerza. Instantes después también se sumó el canciller Pablo Quirno y los tres terminaron fundidos en un abrazo conjunto.

La imagen tuvo una repercusión particular porque volvió a mostrar el lugar central que ocupa Karina en la vida personal y política del Presidente. La secretaria general de la Presidencia es considerada la persona de mayor confianza de Milei y una de las principales responsables de la construcción y el funcionamiento de La Libertad Avanza. Su presencia en la despedida no fue meramente protocolar: había acompañado al mandatario durante distintas actividades de la visita y estuvo junto a él en el encuentro institucional con el Papa.

La propia funcionaria publicó posteriormente un mensaje en sus redes sociales para despedir al Pontífice. "Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV. ¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!", escribió. También destacó que los argentinos habían estado "a la altura de esta histórica visita pastoral" y agradeció a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron para concretar las actividades.

Sin embargo, detrás de la emoción que transmitió la despedida también quedó planteada una cuestión política de mayor profundidad: el significado que tuvieron para la administración libertaria los mensajes que León XIV dejó durante su paso por el país. Aunque el Papa evitó mencionar directamente a Milei o identificar nominalmente a su Gobierno, sus intervenciones abordaron asuntos que se encuentran en el centro de las discusiones económicas, sociales e institucionales de la Argentina.

La visita, que inicialmente había sido presentada por la Casa Rosada como una oportunidad para fortalecer los vínculos con el Vaticano y mostrar una imagen de normalidad institucional, terminó convirtiéndose en un acontecimiento incómodo para algunos de los principales postulados del programa libertario.La frase que más repercusión internacional tuvo fue pronunciada durante su primer discurso en Buenos Aires, ante las autoridades políticas y diplomáticas, con Milei presente. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", sostuvo León XIV. La definición adquirió una dimensión especial frente a un Presidente que construyó buena parte de su identidad política alrededor del ajuste fiscal, la reducción del gasto público y la defensa del libre mercado.

El Pontífice no se limitó a esa reflexión. Reconoció la importancia de la iniciativa privada y de las actividades que generan oportunidades, pero advirtió que el crecimiento económico debe beneficiar también a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Mencionó expresamente a los desocupados, los jubilados y los trabajadores que, pese a realizar un esfuerzo cotidiano, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares.

Otro de los aspectos que generó repercusiones fue su defensa de la educación pública, las universidades y la investigación científica. León XIV sostuvo que para ofrecerles un futuro a los jóvenes es necesario invertir en educación, formación profesional, universidades e investigación. También planteó una pregunta que resonó en el ámbito académico y político: qué ocurre con una nación cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para poder concretar sus proyectos personales. El mensaje se produjo en medio del enfrentamiento del Gobierno con las universidades nacionales por el financiamiento, los salarios docentes y los recursos destinados al sistema científico.

La discapacidad fue otro de los temas centrales. Durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el Papa protagonizó uno de los momentos más conmovedores de su recorrido al encontrarse con personas con discapacidad y escuchar sus historias. Su cercanía con los residentes y sus gestos de afecto fueron interpretados por distintos sectores como una reivindicación de la necesidad de proteger a quienes requieren mayores niveles de asistencia. La escena tuvo una repercusión política inevitable por los conflictos que había protagonizado el Gobierno en torno a las prestaciones, las pensiones y el financiamiento de las instituciones vinculadas con la discapacidad.

También hubo advertencias sobre el funcionamiento de la democracia, la convivencia política y el ejercicio del poder. León XIV pidió cuidar las palabras en el debate público, evitar la descalificación del adversario y reconocer como compatriota a quien piensa diferente. Además, hizo referencia a la importancia de las instituciones, la prudencia y la existencia de límites en el ejercicio de la autoridad. Estas definiciones contrastaron con el estilo confrontativo que caracteriza a Milei, quien ha protagonizado reiterados enfrentamientos con dirigentes opositores, periodistas, legisladores y distintos sectores de la sociedad.

La interpretación predominante fue que, sin realizar una confrontación directa con el mandatario, León XIV había dejado una serie de advertencias sobre el ajuste, la pobreza, la protección de los sectores vulnerables, la educación y los límites del poder político. La cobertura internacional convirtió así la visita en un acontecimiento que excedió ampliamente su dimensión religiosa. Pese a las declaraciones públicas destinadas a relativizar cualquier crítica, en la Casa Rosada reconocían que algunas de las intervenciones papales habían puesto el foco sobre cuestiones especialmente sensibles para la gestión, como la discapacidad.

La paradoja de la visita fue que Milei encontró en León XIV un interlocutor con el que pudo compartir gestos de respeto, reconocimiento y emoción, pero cuyos mensajes dejaron planteadas diferencias sustanciales sobre el modelo económico, la función del Estado y la protección de los sectores más vulnerables. El abrazo con Karina, inmediatamente después de que se cerrara la puerta del avión, fue el cierre visual de una despedida cargada de sentimiento y alivio ; las palabras del Papa, en cambio, dejaron una discusión política y social que continuaría mucho después de que la aeronave partiera rumbo a Perú.