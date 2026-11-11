"Es con todos": el mensaje de Patricia Bullrich en medio de la visita del Papa

"Que impresionante y emocionante todo!! Son históricas las imágenes del Papa y los jóvenes. Todo sonrisas, alegría y cánticos argentinos. Tremendo realmente y me quedo con el mensaje que conmueve el alma: es con todos, que nadie quede en el camino. Que evento increíble", posteó Patricia Bullrich en su cuenta de X. La senadora libertaria se pronunció ante el multitudinario recibimiento al Papa León XIV en su último día en el país.

Desde su llegada a Argentina, el Sumo Pontífice dejó un mensaje de fuerte contenido político, social y económico a la dirigencia nacional. El discurso, pronunciado el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires y transmitido por cadena nacional, estuvo atravesado por una serie de advertencias sobre el rumbo económico, la responsabilidad de quienes ejercen el poder, la necesidad de recuperar el diálogo democrático y la obligación de proteger a los sectores más vulnerables.

Sin mencionar directamente al Gobierno ni cuestionar de manera explícita las decisiones del presidente Javier Milei, el Pontífice estableció una serie de principios que interpelaron tanto al oficialismo como a la oposición: la economía debe estar al servicio de las personas, el crecimiento tiene que traducirse en mejores condiciones de vida y la política debe recuperar su función como herramienta para construir el bien común.

La primera definición de importancia estuvo vinculada con la concepción de la patria como una construcción colectiva que no puede ser apropiada por un gobierno, un partido o una generación. León XIV recordó que la Argentina es el resultado de una historia compartida entre distintas generaciones, pueblos y tradiciones, y sostuvo que quienes ejercen responsabilidades públicas deben comprender que recibieron un país construido por otros y que tienen la obligación de transmitirlo a quienes vendrán. "Ninguna generación comienza la patria desde cero; la recibe", expresó.

A partir de esa idea, planteó que cada etapa histórica tiene la responsabilidad de conservar aquello que merece ser preservado, reparar las injusticias heredadas y ampliar el patrimonio material y espiritual de la sociedad. El mensaje adquirió una particular relevancia en un contexto político caracterizado por la confrontación, las disputas ideológicas y las frecuentes descalificaciones entre dirigentes, especialmente por su rechazo implícito a cualquier concepción refundacional que pretenda desconocer la historia institucional y social del país.

Uno de los aspectos más contundentes del discurso estuvo relacionado con el funcionamiento de la democracia y el deterioro del debate público. León XIV sostuvo que la democracia no se limita al acto electoral ni a la posibilidad de elegir representantes mediante el voto, sino que requiere participación ciudadana, libertad para expresar ideas, respeto por la ley y reconocimiento de las instituciones como espacios comunes.

En ese sentido, hizo especial hincapié en la necesidad de abandonar las prácticas de confrontación permanente y recuperar la capacidad de escuchar a quienes piensan diferente. "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos", afirmó. La reflexión fue interpretada como una advertencia frente al clima de polarización política que atraviesa la Argentina, donde los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, las agresiones personales y las descalificaciones de cierto sector del Gobierno Nacional se convirtieron en una característica habitual de la discusión pública.

En esa misma línea, el Papa se dirigió directamente a quienes ocupan cargos institucionales y recordó que el ejercicio de la autoridad debe entenderse como una responsabilidad de servicio y no como una herramienta para imponer intereses particulares. Advirtió que los funcionarios tienen la obligación de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que les fue confiado y orientar sus decisiones hacia el bienestar de toda la comunidad.

La definición tuvo una importancia particular por el contexto político en el que se produjo, con una administración libertaria que mantiene fuertes enfrentamientos con distintos sectores políticos, sindicales, empresariales y periodísticos. Sin realizar referencias personales a Milei, León XIV planteó que la legitimidad de quienes gobiernan no puede medirse exclusivamente por su respaldo electoral, sino también por la manera en que ejercen sus atribuciones y por su capacidad para representar al conjunto de la sociedad.

Por otro lado, las definiciones económicas adquirieron una lectura política inevitable por el contraste con el programa de ajuste impulsado por la administración libertaria. Aunque León XIV no cuestionó directamente el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público ni las reformas económicas promovidas por el Presidente, su planteo puso el acento en que cualquier estrategia de crecimiento debe ser evaluada también por sus consecuencias sociales.

Las repercusiones políticas comenzaron a conocerse inmediatamente después del encuentro. Distintos dirigentes destacaron la convocatoria al diálogo, la unidad nacional y la necesidad de interpretar el mensaje como una responsabilidad compartida por todo el arco político. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo consideró que las palabras del Papa debían ser escuchadas por todos los sectores y reconoció que la dirigencia posiblemente tuviera que "cambiar algún rumbo o corregir algunos errores". Por su parte, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro definió la intervención como un mensaje de paz, concordia y esperanza, y destacó la necesidad de construir consensos sin recurrir a las agresiones personales.

En ese escenario, Patricia Bullrich adhirió públicamente a uno de los conceptos centrales del discurso papal y destacó la contundencia de León XIV al sostener que la economía debe estar al servicio de las personas. Su posicionamiento adquirió una dimensión política adicional porque la senadora viene mostrando diferencias con la conducción de la Casa Rosada y reclamando mayor atención a los sectores productivos y a las empresas que generan empleo.

La coincidencia con el planteo del Pontífice dejó expuesta una diferencia de matices dentro de La Libertad Avanza: mientras el entorno presidencial intenta presentar el mensaje papal como una reivindicación de valores compatibles con el liberalismo, Bullrich encontró en sus palabras una oportunidad para reforzar sus propias posiciones. Las diferencias entre Milei y la jefa del bloque oficialista en el Senado ya generan preocupación en el entorno presidencial, donde reconocen un deterioro del vínculo y evalúan una conversación con Karina Milei para evitar una ruptura. Así, la adhesión de Bullrich al mensaje papal se sumó a una serie de desmarques que profundizan la disputa por el liderazgo y la orientación política del oficialismo.

De esta manera, León XIV evitó convertir su primera intervención institucional en la Argentina en una confrontación directa con Javier Milei, pero tampoco eludió los principales problemas que atraviesa el país. Su discurso combinó una defensa de la iniciativa privada con la exigencia de atender a los sectores más vulnerables; reivindicó la autoridad democrática, pero recordó que el poder tiene límites; reconoció la importancia del crecimiento económico, aunque sostuvo que debe traducirse en bienestar social.