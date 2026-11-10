Las redes reflotan los viejos posteos de Milei sobre el Papa Franciso: "Zurdo hijo de p..."

La llegada del papa León XIV a la Argentina provocó que las redes sociales recuperaran uno de los capítulos más controvertidos del pasado político de Javier Milei: los reiterados insultos que había publicado en su cuenta de X (entonces Twitter) contra el fallecido Jorge Bergoglio. Mientras el mandatario participaba de las actividades oficiales para recibir al nuevo pontífice y buscaba transmitir una imagen de cercanía institucional con la Iglesia católica, miles de usuarios comenzaron a compartir capturas de sus antiguas publicaciones que datan del 2017 y 2018, en las que el economista libertario había calificado al papa Francisco de "representante del maligno en la Tierra", "imbécil", "zurdo" y otras expresiones ofensivas.

La recuperación de aquellos mensajes se convirtió en uno de los temas políticos más comentados de la visita papal y volvió a instalar el debate sobre el cambio de actitud del Presidente frente al Vaticano. La contradicción entre el Milei que durante años atacó públicamente a Francisco y el mandatario que ahora recibía a León XIV con honores oficiales fue utilizada por usuarios opositores, periodistas y dirigentes para cuestionar la coherencia de su discurso religioso y su relación con la Iglesia.

Uno de los mensajes más recordados fue publicado en 2018, cuando el entonces panelista televisivo todavía no había iniciado su carrera política institucional y utilizaba Twitter para expresar sus posiciones económicas, ideológicas y religiosas. En aquella oportunidad escribió: "Dedicado a vos, zurdo hijo de puta que andás pregonando el comunismo por el mundo. Sos el representante del maligno en la casa de Dios. ¡Viva la libertad, carajo!".

La confrontación no se limitó a una publicación aislada. En distintas intervenciones públicas, Milei acusó a Francisco de promover ideas comunistas y de intervenir políticamente en favor de gobiernos de izquierda. En una entrevista de 2020 sostuvo que el pontífice era "el representante del maligno en la Tierra" y cuestionó sus posiciones sobre la justicia social, la redistribución de la riqueza y la defensa de los sectores más vulnerables. El entonces economista y comunicador consideraba que las posturas sociales del Papa eran incompatibles con los principios del liberalismo económico que defendía.

La hemeroteca digital también permitió reconstruir una escalada de agresiones que se había iniciado varios años antes. En 2019, Milei había publicado expresiones como "confirmando la mierda que sos", en referencia al pontífice. En 2020 volvió a atacarlo al cuestionar sus declaraciones sobre la redistribución de la riqueza y la justicia social. En uno de esos mensajes escribió: "Habría que preguntarle al imbécil de @Pontifex_es si Jesucristo pagaba los impuestos". Algunos de esos mensajes fueron eliminados posteriormente, pero quedaron registrados en capturas y archivos digitales que volvieron a circular durante la visita de León XIV.

En la época de la pandemia del Covidp, el actual mandatario también había compartido críticas contra Francisco por sus declaraciones sobre la distribución de las vacunas contra el coronavirus y la solidaridad internacional. En aquella oportunidad lo calificó como "basura socialista" y cuestionó que promoviera políticas sociales utilizando recursos ajenos.

En septiembre de 2023, Milei concedió una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson, en la que volvió a cuestionar duramente al Papa. En el reportaje, el entonces candidato presidencial sostuvo que Francisco tenía "afinidad por los comunistas asesinos", lo acusó de intervenir políticamente y afirmó que sus posiciones sobre la justicia social contradecían los Diez Mandamientos. Las declaraciones generaron un fuerte rechazo en sectores de la Iglesia argentina y entre sacerdotes que desarrollaban tareas sociales en barrios populares.

Sin embargo, con el avance de la campaña electoral y las posibilidades concretas de llegar a la Presidencia, Milei comenzó a modificar su discurso. Durante el debate presidencial de octubre de 2023, ante una pregunta sobre sus declaraciones contra Francisco, manifestó su disposición a pedirle disculpas y sostuvo que respetaba al Papa como jefe de Estado y líder de la Iglesia católica. Después de asumir la Presidencia, profundizó ese cambio de actitud y comenzó un acercamiento institucional con el Vaticano.

El giro quedó especialmente expuesto en febrero de 2024, cuando Milei viajó a Roma y se encontró personalmente con Francisco durante la canonización de Mama Antula, la primera santa argentina. Ambos protagonizaron un abrazo que recorrió el mundo y que fue interpretado como un gesto de reconciliación. Posteriormente mantuvieron una audiencia privada de aproximadamente 70 minutos en el Vaticano. El Presidente describió el encuentro como una experiencia muy emotiva y sostuvo que había sido especialmente significativo conocer personalmente al pontífice.

La muerte de Francisco, el 21 de abril de 2025, volvió a poner en evidencia la transformación del discurso presidencial. Milei publicó un mensaje de despedida en X en el que expresó su "profundo dolor" por el fallecimiento y destacó que había sido un honor conocer la bondad y sabiduría del pontífice. "A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí", escribió. También lo definió como "el argentino más importante de la historia" y decretó siete días de duelo nacional.

En definitiva, la visita de León XIV no solamente reactivó la relación del Gobierno con el Vaticano, sino que también funcionó como disparador para recuperar una parte incómoda del archivo digital de Javier Milei. Los tuits que se remontan a casi una década volvieron a circular y fueron contrastados con sus posteriores disculpas, el abrazo con Francisco en 2024 y sus elogios después de la muerte del pontífice. La discusión dejó expuesta una transformación evidente en el discurso presidencial: de los ataques personales y las acusaciones religiosas a los gestos de respeto institucional y reconocimiento público. La pregunta que quedó instalada en las redes sociales fue si ese cambio respondió a una auténtica revisión de sus posiciones o a una adaptación política después de haber llegado al poder.