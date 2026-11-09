Otro negocio para los Menem: su empresa quedó a cargo de la seguridad privada del acto Papal

Fue un día agitado para muchos argentinos hoy. No sólo por las decenas de miles que se movilizaron en la ciudad para la presencia del Papa León XIV, sino también para los encargados de la seguridad privada de la misa del Pontífice en el Monumento a los Españoles. Ellos fueron ni más ni menos que Tech Security SRL, la empresa de la familia Menem, cuyos agentes se los vio a lo largo y a lo ancho del evento multitudinario. Una vez más, la compañía de los riojanos se quedó con un suculento negocio.

Tech Security nació en 2005, de la mano de Fernando Menem, hermano de Martín, y su amigo Pablo Vázquez, un vecino de Núñez. Tal cual contó en una nota para este medio Rodis Recalt, la historia de ese vínculo tiene mucho de casualidad: el padre de Vázquez era dueño de un bar en la esquina de Lidoro Quinteros y Pablo Ricchieri, a tan solo 60 metros de la casa de los Menem. Hoy, 20 años después, Vázquez tiene el 51% de Tech Security; Fernando, el 34%; y el mayor de los hermanos Menem, Adrián, el 15%. Según el Boletín Oficial, el 6 de diciembre de 2023, Martín, el presidente de la Cámara de Diputados y mano derecha de Karina Milei, transfirió sus acciones de Tech Security a su hermano Adrián. Pero nadie en el Gobierno se toma el gesto como una renuncia real, sino como una cuestión formal.

Las polémicas no son nuevas. En julio de 2025 se preadjudicó a Tech Security un contrato de casi $3.933 millones del Banco Nación para vigilancia de su casa central y otras sedes. También prestó seguridad en la presentación del libro de Milei en el Luna Park en 2024, como lo había hecho durante la campaña del 2021 y 2023.

Ahora volvió a tocarle la suerte de trabajar en un evento tna masivo como el Papal. La empresa seleccionada por el Gobierno para la producción integral de la misa y la vigilia juvenil había sido DF Enterteinment, fundada por Diego Finkelstein y controlada en un 51 % por Live Nation. La licitación fue de casi $8000 millones.