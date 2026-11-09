La cumbre política de la UCA: empresarios, gremios y el campo con el Papa

Empresarios, sindicalistas, ruralistas y dirigentes de la economía popular, sentados en el mismo auditorio y frente al mismo interlocutor. Esa es la foto que buscará la Iglesia esta tarde, cuando León XIV encabece en la Universidad Católica Argentina (UCA) el encuentro de mayor carga política de su visita al país.

El Papa llegará a las 16.10 al auditorio San Juan Pablo II, en el Campus Papa Francisco de Puerto Madero, después de la misa multitudinaria en Palermo. La convocatoria, impulsada por la Pastoral Social, reúne a sectores que mantienen profundas diferencias sobre el rumbo económico. El programa prevé tres testimonios vinculados con el mundo del trabajo y un discurso del Pontífice, que concentra todas las expectativas.

La representación gremial tendrá como figura central a Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y uno de los dirigentes con mayor experiencia en las mesas de negociación entre empresarios, sindicatos y gobiernos. Su presencia no es casual: mantiene vínculos históricos con la Iglesia y conduce un gremio especialmente sensible a la obra pública y a la inversión. También fueron convocados representantes de la CGT y de la CTA, aunque no se difundió la nómina completa.

Las cámaras empresarias

Por la Unión Industrial Argentina participarán Martín Cabrales, Modesto Magadán, de Arcor, y Eduardo Nogués, de Ledesma. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, estará ausente por un viaje a Washington para una reunión del B20. Completan la lista Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Alejandro Lastra, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y Víctor Valle, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

La Mesa de Enlace estará presente con sus cuatro entidades: la Sociedad Rural Argentina, de Nicolás Pino; Confederaciones Rurales Argentinas, de Carlos Castagnani; la Federación Agraria Argentina, de Andrea Sarnari, y Coninagro, de Lucas Magnano. La participación del principal generador de divisas del país suma un actor clave a la conversación.

La economía popular

La convocatoria se completa con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que representa a cooperativistas y trabajadores informales, un universo que suele quedar afuera de las mesas entre empresarios y sindicatos formales. También fueron invitados los jueces Roberto Andrés Gallardo y Gustavo Daniel Moreno, del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU). Entre los referentes eclesiásticos se destaca monseñor Dante Braida, uno de los impulsores del encuentro.

No será una mesa de negociación ni se esperan acuerdos concretos. El valor del encuentro es simbólico: dirigentes enfrentados compartiendo un auditorio por fuera de las disputas partidarias, bajo la convocatoria de la Iglesia. La incógnita es si León XIV se limitará a un llamado general al diálogo o introducirá definiciones sobre la situación social y económica que puedan leerse como un mensaje al Gobierno. Las señales de ayer invitan a pensar en lo segundo: según las agencias internacionales, en el Palacio Libertad el Papa cuestionó el ajuste y planteó que el crecimiento debe beneficiar a todos.

Una jornada intensa

La actividad del lunes comenzó a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde León de cruzó con el gobernador Axel Kicillof. A las 11.30, el Papa protanoniza la misa dedicada a las familias en el Monumento de los Españoles. Entre las 13 y las 16.10 no hay actividades públicas, y no se confirmó dónde almorzará.

Después de la UCA, la agenda sigue a las 17.30 con un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín, a las 18.45 con una celebración en la Catedral Metropolitana y a las 19.45 con una cena junto a los obispos argentinos.

La reunión de Puerto Madero no sería el único contacto con el empresariado. Trascendió la posibilidad de un encuentro reservado con José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y Marcos y Alejandro Bulgheroni, por fuera de la convocatoria institucional.