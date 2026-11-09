Quiénes son los empresarios que aportaron fondos para la visita de León XIV

La visita de León XIV movilizó a un grupo de empresarios que colaboró con su financiamiento. José Luis Manzano, Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y Marcos y Alejandro Bulgheroni aparecen entre los nombres vinculados a los aportes y a un encuentro reservado con el Pontífice.

Manzano fue señalado por esas fuentes como quien más recursos había desembolsado hasta el momento. Vila es su socio en negocios eléctricos como Edenor y Edemsa. Eurnekian encabeza Corporación América, mientras que los Bulgheroni tienen su principal referencia empresarial en el sector petrolero.

La reunión estaba prevista para este lunes, después de la misa en el Monumento a los Españoles, en una carpa cercana al altar. El Episcopado explicó que sería breve y que se había descartado realizarla en la Nunciatura para preservar el descanso del Papa. La nómina de asistentes no fue anunciada oficialmente.

El financiamiento privado incluye más firmas que ese círculo de invitados. Entre las compañías identificadas como colaboradoras figuran Techint, de la familia Rocca, y Vista, encabezada por Miguel Galuccio. También aparecen Santander, Mercedes-Benz, Movistar, Accenture, OSDE y Andreani, junto con empresas de publicidad, hotelería y servicios profesionales.

La lista permite reconocer a otros aportantes: Fabiola y Jorge García, del Establecimiento Metalúrgico GCD; la familia Cachero, vinculada a Dolmen Buenos Aires Hotel, y las familias Catena y Rothschild, de Bodegas Caro. Quento Snacks, de Fernando Vidal y Gustavo Márquez, también integra la nómina difundida.

Los aportes no se limitan al dinero: el esquema corporativo contempla bienes y servicios logísticos. Según informó la Conferencia Episcopal Argentina a Chequeado, las empresas habían contribuido con algo más de tres millones de dólares. A esa suma se agregaron colectas y donaciones de particulares.

El costo total del viaje y la recaudación empresarial son cifras diferentes. LA NACION publicó una estimación preliminar de 30 millones de dólares para la visita. El financiamiento se distribuye entre la Iglesia, los particulares, las empresas y los gobiernos, que afrontan distintos componentes del operativo.

Además del contacto reservado, varios empresarios tenían previsto asistir al encuentro del Papa con el mundo del trabajo en la UCA. Allí compartirían la actividad con sindicalistas, cooperativistas y representantes de movimientos sociales.