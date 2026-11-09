Sin QR para ver al Papa: Villarruel explicó por qué no fue a la misa

Victoria Villarruel explicó por qué no asistió a la misa que León XIV encabezó este lunes en el Monumento de los Españoles. La vicepresidenta aseguró que no recibió el código necesario para atravesar los controles de seguridad. Su ausencia contrastó con la presencia de Javier Milei y se produjo un día después de haber saludado personalmente al pontífice en el Palacio Libertad.

“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, escribió en X. La aclaración llegó en respuesta al periodista José Luis Lamanna, quien había cuestionado que no estuviera en la ceremonia y responsabilizado al Presidente, a Jorge Macri y a las autoridades eclesiásticas por no invitarla.

Villarruel no reprodujo esa acusación ni identificó en su respuesta a un responsable por la falta del código. En cambio, acompañó la explicación con una valoración positiva de la visita: expresó su alegría por la llegada del Santo Padre, reivindicó las raíces católicas de la Argentina y lo describió como “un líder que nos hermana”.

Desde su equipo de prensa afirmaron que no la invitaron y que tampoco le enviaron el QR para asistir a la misa de este lunes en Palermo. La explicación de su entorno reforzó lo señalado por la vicepresidenta en redes sociales sobre la falta del código para atravesar los controles de seguridad.

Según informó Infobae, la organización y la distribución de invitaciones involucraron a la Iglesia, la Ciudad y el Ejecutivo nacional. Milei siguió la celebración junto a Jorge Macri y Belén Ludueña, con Karina Milei cerca. Desde el Senado, el argumento sobre la falta del QR coincidió con la explicación que la vicepresidenta difundió públicamente.

El domingo, la escena había sido distinta. Católica practicante, Villarruel participó del acto de bienvenida en el Palacio Libertad y ocupó la primera fila junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Al retirarse del auditorio, León XIV se detuvo a saludarla, un encuentro que adquirió relevancia por la distancia política que mantiene con la Casa Rosada.

Ese contraste atravesó las dos jornadas: del saludo personal con el Papa a la ausencia en la misa multitudinaria. La visita permitió una coincidencia institucional entre el Presidente y su vice, pero no borró el trasfondo de su ruptura. Con su respuesta, Villarruel puso el foco en el acceso y preservó un tono de adhesión al pontífice.