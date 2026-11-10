El Gobierno desmiente a Villarruel y dice que sí fue invitada a la misa del Papa

"A ver, a ver, a ver: me pasan el QR que habría recibido el 4/11 la secretaria de Victoria Villarruel, Guada Jones, para la Misa de hoy…", posteó el periodista Pablo de León en su cuenta de X. En su red social, el comunicador acompañó el mensaje con una captura de pantalla de la invitación oficial, de parte de Casa Rosada, a la vicepresidenta para el encuentro con papa León XIV celebrado este lunes en el Monumento a los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires.

La ausencia de Villarruel en la misa que el Sumo Pontifíce celebró este lunes 9 de noviembre abrió un nuevo capítulo de confrontación entre la segunda autoridad del Poder Ejecutivo y el gobierno de Javier Milei. Lo que inicialmente parecía una ausencia protocolar terminó convirtiéndose en un escándalo político cuando la titular del Senado aseguró públicamente que no había recibido el código QR necesario para ingresar a la ceremonia, mientras que desde la Casa Rosada respondieron con la difusión de un correo electrónico y documentación que, según sostuvieron, demostraban que había sido formalmente invitada.

El episodio adquirió especial relevancia porque la ausencia contrastó con la presencia del Presidente, Karina Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno, Luis Caputo, Martín Menem y otros integrantes del Gabinete, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La situación alimentó las interpretaciones sobre un nuevo intento de marginarla de las actividades oficiales, en el marco de una relación política que permanece profundamente deteriorada desde mediados de 2024.

La controversia comenzó cuando un usuario de la red social X le preguntó a Villarruel por qué no había participado de la celebración religiosa. La vicepresidenta respondió directamente: "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad". De esa manera, dejó en claro que su ausencia no había respondido a una decisión personal de no concurrir, sino a que, según su versión, no contaba con la acreditación indispensable para atravesar los dispositivos de seguridad dispuestos alrededor del Monumento a los Españoles.

En el mismo mensaje, buscó evitar que su reclamo fuera interpretado como una crítica a la visita papal y manifestó: "Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana". Sin embargo, el contenido de su respuesta fue leído como una nueva señal de distanciamiento respecto del Presidente y de su entorno, especialmente porque la vicepresidenta había quedado fuera de una de las actividades centrales de la agenda del pontífice en Buenos Aires.

La respuesta oficial no tardó en llegar. Desde la Casa Rosada rechazaron la versión de Villarruel y aseguraron que la invitación había sido enviada el miércoles 4 de noviembre, cinco días antes de la misa, a través del área de Ceremonial de la Presidencia. Para respaldar su posición, funcionarios nacionales hicieron circular entre los periodistas acreditados una captura del correo electrónico dirigido al equipo de la vicepresidenta, cuyo asunto era "Santa Misa de Su Santidad León XIV", entre los receptores estaba Pablo de León que subió el screenshot a redes sociales.

Según la explicación oficial, el sistema requería descargar la aplicación Quentro, utilizada para gestionar las entradas digitales, y completar un registro mediante una clave personal que sería enviada por correo electrónico. Una vez finalizado ese procedimiento, los invitados recibirían el código QR correspondiente, junto con las indicaciones sobre horarios y accesos. Esta gestión, según Casa Rosada, fue debidamente notificada a la asistente de Villarruel, Guadalupe Jones.

El episodio también debe analizarse a partir de los antecedentes inmediatos de la visita de León XIV. Villarruel tampoco había participado de la recepción oficial que el Gobierno organizó en la Casa Rosada para recibir al pontífice el domingo. No obstante, sí estuvo presente en el encuentro del Papa con representantes de distintos sectores de la sociedad, realizado en el Palacio Libertad, donde compartió espacio con Milei, gobernadores, legisladores, integrantes del Poder Judicial y representantes diplomáticos.

En aquella actividad se produjo otra escena que tuvo repercusión política: al finalizar su discurso, León XIV se acercó especialmente a saludar a Villarruel, que estaba sentada en una de las primeras filas, y mantuvo con ella un breve intercambio. El momento fue registrado por los teléfonos celulares de algunos asistentes, mientras que la transmisión oficial no mostró ese saludo. La escena fue interpretada como un gesto de cordialidad del pontífice hacia la vicepresidenta, en contraste con la distancia que mantiene con ella el Presidente.

Después de escuchar el discurso del pontífice en el Palacio Libertad, la vicepresidenta destacó que sus palabras habían sido "delicadas y acordes a la difícil realidad política y económica de la Argentina". También sostuvo que el país necesitaba recuperar la unidad nacional y que la dirigencia debía volver a hablarse. "Hace falta la unidad nacional, que la clase política se hable entre sí", expresó ante los periodistas. Sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica indirecta al clima de confrontación política promovido desde el oficialismo.

