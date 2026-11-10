Rial duro con Milei: "El fronterizo bordó su imagen en el manto de la Virgen"

La reaparición de una particular imagen de la Virgen del Valle en la Casa Rosada desató una nueva polémica alrededor de Javier Milei, luego de que se viralizara un video en el que se observa que el manto de la figura religiosa tiene bordado el abrazo entre el Presidente y el fallecido papa Francisco. La imagen volvió a generar cuestionamientos en las redes sociales durante la visita del papa León XIV a la Argentina y provocó una dura de distintos sectores

La reacción del periodista Jorge Rial fue quien cuestionó que el mandatario hubiera incorporado su propia imagen en la vestimenta de una representación mariana. "El fronterizo bordó su imagen en el manto de la Virgen. Es una ofensa al catolicismo además de una estupidez. Está loco", escribió Rial en su cuenta de X. El periodista utilizó una expresión despectiva para referirse a Milei y apuntó directamente contra la decisión de incluir el encuentro entre el mandatario y Francisco en el manto de la Virgen.

El comentario de Rial se produjo después de que la periodista Liliana Franco difundiera un registro audiovisual del interior de la Casa Rosada, en el que mostró la capilla Cristo Rey y la escultura de la Virgen del Valle protegida dentro de una vitrina. En las imágenes se distingue el detalle del bordado ubicado en la parte inferior del manto azul: una representación del abrazo que Milei y Francisco protagonizaron durante el encuentro que mantuvieron en el Vaticano en febrero de 2024

Lo cierto es que el manto no fue confeccionada por iniciativa personal de Milei, sino que tuvo su origen en una propuesta de integrantes de la Iglesia catamarqueña. Sí es responsabilidad del Gobierno la decisión de exhibir el manto. Según la información difundida por el Obispado de Catamarca en su momento, el diseño fue ideado por tres sacerdotes, mientras que el bordado fue realizado con la participación de mujeres de esa provincia. La pieza fue donada por un comisario y bendecida en abril de 2024 por el obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, durante una celebración religiosa vinculada con la Virgen del Valle. Posteriormente, en septiembre de ese año, fue instalada en la capilla Cristo Rey de la Casa Rosada, donde permanece expuesta.

Desde la Iglesia catamarqueña habían explicado que el bordado tenía una intención simbólica y religiosa. En una publicación institucional de abril de 2024 señalaron que en el vestido se había representado el encuentro entre el Jefe de Estado y el Sumo Pontídice "para recordarle que nuestro Santo Pastor está orando por él, un hermano y compatriota, para llevar nuestra Nación a la dignidad que merece". La explicación buscaba presentar el gesto como un mensaje de acompañamiento espiritual al Presidente y no como una exaltación política de su figura.

En ese entonces, el proyecto fue ideado por tres sacerdotes: Juan Sebastián Vallejo Agostini, de Buenos Aires; Oscar Bourlot, de Gualeguaychú; y Mario Gustavo Molas, de Catamarca. La réplica fue donada por el comisario Santiago Limón, mientras que el bordado estuvo a cargo de un grupo de mujeres encabezado por Graciela Díaz, una feligresa de la Catedral Basílica de Catamarca que llevaba 28 años confeccionando mantos religiosos. Según contó Díaz en una entrevista con TN, la elaboración demandó aproximadamente 15 días de trabajo intensivo y contó con la colaboración de otras mujeres de su taller.

La bordadora explicó que la idea original había surgido de una promesa realizada durante las elecciones presidenciales de 2023. Díaz contó que había prometido regalarle una imagen de la Virgen al candidato que resultara ganador de los comicios y que, después del triunfo de Milei, decidió concretar el obsequio. "Acá no hay política, solo amor y devoción", sostuvo al defender el trabajo frente a las críticas que recibió al conocerse la iniciativa.

La entrega del obsequio también tuvo una dimensión institucional. Durante la ceremonia en Catamarca estuvo presente Francisco Sánchez, entonces secretario de Culto de la Nación, quien recibió la imagen para trasladarla a Buenos Aires y entregársela al Presidente. El obispo Urbanc participó de la bendición y explicó que la intención era que Milei pudiera encomendarse a la Virgen y encontrar en ella orientación para tomar decisiones frente a las dificultades económicas y sociales del país.

La actual publicación de Rial se inscribió, además, en una jornada en la que el periodista había cuestionado otros aspectos de la organización de la visita papal, entre ellos la carpa VIP destinada a empresarios, dirigentes y celebridades durante la misa en Palermo. En ese episodio había criticado los privilegios de los invitados y el contraste entre sus comodidades y las condiciones en las que miles de fieles siguieron la ceremonia. Sus cuestionamientos volvieron a apuntar contra el Gobierno y contra lo que consideró una utilización de la figura del Papa para fines políticos y de exhibición de poder.