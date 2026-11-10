Polémica por la carpa VIP para famosos en la misa de León XIV

La presencia de una carpa VIP para famosos, empresarios y dirigentes políticos durante la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento a los Españoles, en Palermo, desató una fuerte polémica política, mediática y hasta religiosa. Lo que debía ser una de las imágenes más convocantes de la visita papal a la Argentina terminó convirtiéndose también en un episodio de cuestionamientos por los privilegios concedidos a determinadas personalidades, mientras miles de fieles, sacerdotes, religiosas y voluntarios debieron permanecer durante horas a la intemperie, a altas temperaturas y, en algunos casos, seguir la ceremonia desde lugares muy alejados del altar.

La controversia tomó dimensión pública cuando comenzaron a circular fotografías y videos de los invitados que habían accedido a un espacio exclusivo, ubicado en las inmediaciones del escenario principal. Entre las figuras del espectáculo que aparecieron en las primeras filas estuvieron Yanina Latorre, Analía Franchín, Carolina "Pampita" Ardohain, Valeria Mazza —junto a su marido, Alejandro Gravier—, Florencia de la V, Marcela Tinayre, Alejandra Maglietti, Rocío Marengo, Zulemita Menem, Carolina Stanley y Claudia Villafañe, entre otras personalidades.

Las imágenes difundidas permitieron conocer que el sector reservado no consistía únicamente en asientos preferenciales. También había una carpa acondicionada especialmente para recibir a los invitados, con servicio de catering, bebidas, espacios de descanso y comodidades diferenciadas. Un agasajo exclusivo de alto nivel para celebridades mediáticas que claramente contrastaba con el mensaje del Sumo Pontífice.

La modelo e influencer Angie Landaburu, pareja del empresario Augusto Marini, fue una de las personas que compartió fotografías del interior del espacio, mostrando parte de la organización y el ambiente preparado para los invitados especiales. La existencia de este dispositivo contrastó con las condiciones que atravesaron numerosos asistentes, incluidos religiosos y voluntarios que habían colaborado en los preparativos de la visita.

Uno de los aspectos que más indignación provocó fue que Yanina Latorre compartiera públicamente su ingreso al sector exclusivo. En un video publicado en sus redes sociales, la conductora contó que había accedido mediante un código QR y expresó su alegría por haber conseguido entrar sin inconvenientes: "Ya estamos adentro. Yo pensé que nos iba a costar. Entramos con el QR, invitadísimas, felices. Ahora les voy a ir mostrando todo".

También mostró parte de su experiencia durante la celebración. Su presencia, junto a la de Analía Franchín, fue rápidamente replicada en X y otras plataformas, donde numerosos usuarios cuestionaron que figuras del espectáculo tuvieran un acceso privilegiado a una ceremonia religiosa multitudinaria. En su ciclo radial de El Observador, la conductora detalló quienes fueron los concurrentes al area exclusiva y como era el dresscode requerido para la ceremonia

Posteriormente, ante las críticas, la misma Latorre salió al cruce de los cuestionamientos y defendió su asistencia. Su argumento apuntó a que había concurrido porque había sido invitada y contaba con una acreditación formal. La discusión, sin embargo, no se centró exclusivamente en el derecho de las celebridades a participar de la misa, sino en los criterios utilizados para seleccionar a los invitados, la asignación de los lugares preferenciales y la decisión de instalar un espacio con servicios diferenciados en un acontecimiento religioso de semejante magnitud.

La polémica también involucró al periodista Eduardo Feinmann, quien se refirió públicamente a la existencia del espacio reservado y confirmó que había comida para los invitados. Durante sus comentarios mencionó a Pampita, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Flor de la V, Yanina Latorre y Analía Franchín. Feinmann sostuvo que las invitaciones para ese grupo habían sido cursadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conducido por Jorge Macri y no por la administración nacional. Esa explicación abrió un contrapunto sobre la responsabilidad política de la convocatoria y la distribución de las acreditaciones.

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei colocó a Mara Gorini al frente del operativo general de la visita papal. Gorini tiene antecedentes en la organización de espectáculos y trabajó en la coordinación del dispositivo. Además, desde Casa Rosada dejaron trascender que se habían cursado invitaciones VIP. En ese aspecto, el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo bajo su órbita la Unidad Ejecutora Especial Temporaria creada para coordinar la organización de la visita.

Otro eslabón de la cadena es DF Entertainment. La productora liderada por Diego Finkelstein fue seleccionada por el Gobierno nacional para realizar la producción integral y coordinación general de la misa y la vigilia de jóvenes en Palermo. Su responsabilidad comprendía el montaje de estructuras, escenarios, sonido, pantallas, vallados y logística de accesos. La contratación fue realizada mediante un procedimiento directo por aproximadamente $8.690 millones.

Hace unas semanas , La Nación había informado que la decisión de contratar a DF Entertainment se tomó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, mediante un procedimiento de urgencia. También señaló que la coordinación política del operativo estaba vinculada con Karina Milei y Mara Gorini. Por otro lado, según trascendió, la Ciudad tenía un cupo de 250 invitaciones para funcionarios, organismos descentralizados y representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Las listas debían luego coordinarse con Nación.

La discusión sobre los costos también se profundizó cuando la periodista Mariel Fitz Patrick planteó públicamente en X un interrogante sobre las condiciones del pliego de contratación. Su publicación apuntó a determinar si el contrato de DF Entertainment contemplaba un sector VIP con capacidad para 4.000 personas y catering exclusivo. El planteo volvió a poner bajo la lupa el alcance de la contratación estatal y los servicios que efectivamente se habían incluido.

En redes sociales Jorge Rial aportó una critica a la polémica de las Carpas VIP. "Por estas horas la Conferencia Episcopal está evaluando sacar un duro comunicado contra la frivolizacion de la misa de hoy con las carpas VIP. Un gasto de más de 8 mil palos de manera directa con el empresario Diego Finkelstein. Mientras los famosos se robaban los sandwiches, miles de personas no pudieron llegar cerca del Papa. Hay mucho enojo. Con razón. Y los famosos mostrando el lujo en sus redes sociales. Es un escándalo. Mientras Leon hablaba de los fariseos, en las carpas se vivía una fiesta. No solo es una vergüenza. Es un escándalo", sostuvo el periodista.

La reacción crítica tuvo otros protagonistas identificables. Nacho Otero cuestionó en X la existencia de un corralito VIP con asientos y código de vestimenta para celebridades, mientras religiosas, sacerdotes y adultos mayores debían permanecer sentados en el piso. La escritora Claudia Piñeiro también difundió ese cuestionamiento. A su vez, un voluntario expresó su indignación porque, después de trabajar desde la noche anterior, debió observar la ceremonia desde detrás de las vallas, a unos 2,3 kilómetros del altar, mientras las celebridades ocupaban lugares a pocos metros del pontífice.

De esta manera, la polémica trascendió la presencia de Yanina Latorre, Analía Franchín, Valeria Mazza, Pampita y las demás figuras del espectáculo. El verdadero interrogante pasó a ser quién decidió establecer diferencias entre los asistentes, quién confeccionó las listas de invitados, cuánto costaron los servicios exclusivos y qué parte de esos gastos fue cubierta con recursos públicos o aportes privados.

La imagen de una carpa con catering y comodidades especiales, en medio de una celebración que transmitía un mensaje de humildad, solidaridad y cercanía con los más necesitados, terminó convirtiéndose en una de las controversias más visibles de la visita de León XIV a la Argentina. Y dentro de este escándalo, varios son los señalados.