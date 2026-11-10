Tuesday 10 de November, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 13:03

Los medios del mundo reflejan las críticas de León XIV al Gobierno

Diarios y agencias de Europa y Estados Unidos interpretaron los mensajes sobre el ajuste, la democracia y protección social como advertencias a Milei.

Papa León XIV | Foto:CEDOC
Papa León XIV | Foto:CEDOC

La visita de León XIV a la Argentina tuvo una repercusión internacional que excedió la agenda religiosa. Diarios europeos y estadounidenses, junto con las principales agencias de noticias, interpretaron su primer discurso ante Javier Milei como un cuestionamiento al ajuste y a la forma de ejercer el poder. La economía, la protección de los sectores vulnerables y el diálogo democrático atravesaron las coberturas.

El País, de España, eligió un título contundente: “El Papa defiende en Argentina a las víctimas de la motosierra de Milei”. Su crónica vinculó las palabras del pontífice con los recortes en educación y salud y con los ataques personales del Presidente a sus adversarios. El diario puso en primer plano la distancia entre las prioridades del Gobierno y las preocupaciones sociales expresadas por el visitante.

Javier Milei

En el Reino Unido, The Guardian presentó el discurso como una dura reprimenda al ajuste de Milei, en una nota de AFP. The Washington Post, por su parte, habló de una reprimenda velada y relacionó el mensaje con el ajuste y el estilo político presidencial.

Javier Milei

La prensa italiana también señaló al destinatario político. La Repubblica tituló que León XIV “reprende a Milei” y destacó dos ejes: la economía al servicio de las personas y la necesidad de diálogo en democracia. ANSA eligió una fórmula similar, al presentar el discurso como una “lección” del Papa al mandatario argentino.

Javier Milei

Associated Press describió una crítica diplomática, pero firme, a las medidas de austeridad y a la agenda libertaria. La agencia estadounidense subrayó las diferencias sobre los recortes y la justicia social. AFP, en tanto, interpretó una fuerte impugnación al ajuste y destacó el reclamo de que el crecimiento económico beneficie a todos.

Javier Milei

Reuters puso el foco en el llamado a proteger la democracia y reconocer los límites del poder. Su despacho recogió el análisis de que las referencias a la pobreza, los límites del mercado y la confrontación política podían leerse como críticas implícitas al oficialismo.

Santiago Caputo
Leé también
Santiago Caputo dice que el encuentro del Papa con Milei cumple una profecía

Las coberturas no tuvieron idéntico tono: algunas hablaron de reprimenda y otras eligieron destacar advertencias. Es decir, una parte significativa de la prensa internacional encontró en sus palabras un contraste con el rumbo del Gobierno. La discusión social quedó así en el centro de la visita de León.

Galería de imágenes

En esta Nota

Franco Guareschi

Franco Guareschi

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil