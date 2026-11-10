Los medios del mundo reflejan las críticas de León XIV al Gobierno

La visita de León XIV a la Argentina tuvo una repercusión internacional que excedió la agenda religiosa. Diarios europeos y estadounidenses, junto con las principales agencias de noticias, interpretaron su primer discurso ante Javier Milei como un cuestionamiento al ajuste y a la forma de ejercer el poder. La economía, la protección de los sectores vulnerables y el diálogo democrático atravesaron las coberturas.

El País, de España, eligió un título contundente: “El Papa defiende en Argentina a las víctimas de la motosierra de Milei”. Su crónica vinculó las palabras del pontífice con los recortes en educación y salud y con los ataques personales del Presidente a sus adversarios. El diario puso en primer plano la distancia entre las prioridades del Gobierno y las preocupaciones sociales expresadas por el visitante.

En el Reino Unido, The Guardian presentó el discurso como una dura reprimenda al ajuste de Milei, en una nota de AFP. The Washington Post, por su parte, habló de una reprimenda velada y relacionó el mensaje con el ajuste y el estilo político presidencial.

La prensa italiana también señaló al destinatario político. La Repubblica tituló que León XIV “reprende a Milei” y destacó dos ejes: la economía al servicio de las personas y la necesidad de diálogo en democracia. ANSA eligió una fórmula similar, al presentar el discurso como una “lección” del Papa al mandatario argentino.

Associated Press describió una crítica diplomática, pero firme, a las medidas de austeridad y a la agenda libertaria. La agencia estadounidense subrayó las diferencias sobre los recortes y la justicia social. AFP, en tanto, interpretó una fuerte impugnación al ajuste y destacó el reclamo de que el crecimiento económico beneficie a todos.

Reuters puso el foco en el llamado a proteger la democracia y reconocer los límites del poder. Su despacho recogió el análisis de que las referencias a la pobreza, los límites del mercado y la confrontación política podían leerse como críticas implícitas al oficialismo.

Las coberturas no tuvieron idéntico tono: algunas hablaron de reprimenda y otras eligieron destacar advertencias. Es decir, una parte significativa de la prensa internacional encontró en sus palabras un contraste con el rumbo del Gobierno. La discusión social quedó así en el centro de la visita de León.