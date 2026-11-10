Santiago Caputo dice que el encuentro del Papa con Milei cumple una profecía

Santiago Caputo sumó una lectura esotérica al encuentro entre Javier Milei y León XIV. El asesor presidencial compartió en X una publicación que vinculaba la reunión con un dibujo atribuido a Benjamín Solari Parravicini y reforzó esa interpretación con una de sus consignas habituales: todo marcha acorde al plan.

“No sé cuántas veces se los tengo que decir pero quiero recordarles que todo marcha acorde al plan”, escribió el lunes 9 de noviembre desde su cuenta @slcaputo. El comentario acompañó un mensaje de @projectmayhemcp, identificado como Tyler, que proponía reconocer al Presidente y al pontífice en una antigua psicografía.

La asociación parte de dos figuras: un hombre despeinado y otro personaje de espaldas, con una prenda en la cabeza interpretada como un solideo, el pequeño casquete que utiliza el Papa. Para quienes difundieron la comparación, esos rasgos remitirían a Milei y a León XIV. Se trata de una lectura de los usuarios sobre la ilustración, no de una identificación comprobada.

El texto atribuido a Parravicini comienza así: “El hombre en la Argentina comienza ya. El comienzo del comienzo”. La inscripción continúa con una referencia al aprendizaje de un país acostumbrado a la abundancia y a un nuevo comienzo. Esa combinación de imágenes y palabras fue presentada en redes como un anticipo del encuentro.

Caputo no desarrolló una explicación sobre el dibujo ni aportó documentación que acreditara su origen. Su intervención consistió en amplificar la publicación y agregar la frase con la que suele transmitir confianza en el rumbo oficialista. El mensaje dejó asociada la visita papal a la idea de un destino previsto para la Argentina.

La fascinación libertaria por Parravicini tiene antecedentes. El artista, conocido como el “Nostradamus argentino”, ocupa un lugar en la mitología política que rodea a Milei. Sectores de sus seguidores lo relacionan con el llamado Hombre Gris, una figura de sus dibujos a la que atribuyen una transformación nacional. Caputo también ha sido señalado como uno de los impulsores de esa interpretación.

El asesor había saludado al pontífice durante su paso por la Casa Rosada, el domingo 8. Un día después, trasladó el encuentro al lenguaje de las señales y las profecías. Mientras las palabras del Papa sobre economía y democracia alimentaban lecturas políticas, Caputo ofreció otra clave: la reunión como parte de un plan que, según su mensaje, sigue cumpliéndose. Una interpretación que une comunicación política con el mito.