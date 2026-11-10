El posteo que compartió Milei: "Un león recibe a otro león"

Javier Milei llevó la visita de León XIV al terreno de su propia simbología política. El Presidente compartió una ilustración realizada con inteligencia artificial que representa a ambos como dos leones frente a la Casa Rosada. La frase que acompaña la escena resume el juego de palabras: “Un león recibe a otro león”.

La imagen, difundida en sus historias de Instagram, muestra a un felino de pelaje natural con una banda celeste y blanca junto a otro blanco, que lleva los colores amarillo y blanco del Vaticano. También incluye una bienvenida al pontífice a la Argentina. El nombre elegido por el sucesor de Francisco queda así enlazado con el animal que identifica al mandatario.

La publicación llegó después del encuentro que ambos mantuvieron en la sede del Gobierno, el domingo 8 de noviembre. La recepción institucional tuvo su traducción digital: una escena imaginaria en la que los protagonistas aparecen caracterizados con el mismo emblema, diferenciados por los colores de sus respectivas bandas.

El león forma parte del repertorio con el que Milei construyó su identidad pública. Lo utiliza en sus presentaciones y en publicaciones destinadas a sus seguidores. Esta vez, la coincidencia con el nombre papal permitió adaptar ese símbolo a una visita que concentra la atención política y religiosa del país.

La elección de la ilustración también puede leerse como una señal de cercanía. ANSA interpretó que la imagen buscaba enfatizar la armonía entre el Presidente y el jefe de la Iglesia católica. Esa lectura corresponde a la puesta en escena: el posteo no contiene un pronunciamiento del Vaticano sobre las políticas oficiales ni acredita un respaldo del Papa al Gobierno.

El gesto circuló mientras los discursos de León XIV alimentaban interpretaciones sobre su relación con la administración libertaria. Sus referencias a la protección social, la economía y el diálogo democrático fueron leídas por distintos medios como advertencias al oficialismo. Milei, por su parte, cuestionó que se trasladaran las palabras del pontífice a la disputa política local.

El Presidente también compartió un video en el que se lo ve de espaldas, observando al Papa durante la misa en Palermo, acompañado por un agradecimiento. Entre las imágenes de la ceremonia y la fantasía de los dos felinos, sus redes ofrecieron una versión personal de la visita: el anfitrión recibió al visitante incorporándolo a su universo visual. La bienvenida mezcló así el protocolo oficial con la estética de sus redes.