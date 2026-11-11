Los contratos de Tech Security, la empresa de los Menem que trabajó en la visita del Papa

Quince años antes de que Tech Security apareciera en la misa de León XIV en Palermo, sus empleados ya habían quedado en la foto de otro domingo multitudinario. En junio de 2011, cuando River descendió a la B, los agentes de mameluco fucsia que rodearon a los jugadores en el Monumental trabajaban para la firma de la familia Menem. Para entonces, la empresa ya tenía como cliente al gobierno porteño.

Durante la primera gestión de Mauricio Macri en la Ciudad, Tech Security prestó servicios a los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. Del otro lado de la General Paz, el municipio de Vicente López la contrató para custodiar dependencias de su Secretaría de Salud. En 2019, el entonces Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación le encargó la vigilancia de 22 edificios en la Capital por más de $38 millones, según documentos relevados por La Nación.

En el fútbol, su cartera también incluyó a Racing Club y Rosario Central. La Asociación del Fútbol Argentino recurrió a sus vigiladores para el complejo de Ezeiza, donde entrena la Selección nacional.

La participación de Tech Security en licitaciones del Banco Nación también precede al gobierno de Javier Milei. En febrero de 2023, el Boletín Oficial publicó una preadjudicación por $251,5 millones para custodiar durante un año la casa central y otras cuatro sedes, entre ellas los talleres de Barracas. Martín Menem todavía era socio. El 6 de diciembre de ese año le cedió sus 19 cuotas sociales a su hermano Adrián. La firma quedó en manos de Adrián, Fernando Nicolás Menem y el socio mayoritario, Pablo Vázquez, exjefe de seguridad privada de River.

En julio de 2025, el banco publicó una nueva preadjudicación a favor de Tech Security por $3.933 millones para el primer renglón de una licitación de vigilancia. Esta vez el plazo era de dos años, con opción a dos prórrogas de doce meses cada una. Para entonces, el exsocio de la firma llevaba un año y medio al frente de la Cámara de Diputados.

En 2026, el Boletín Oficial publicó la preadjudicación de la Licitación Pública CDS-1294/2026 para el servicio de seguridad privada de la Casa Central y otros edificios del Banco Nación, incluidos el Centro de Procesamiento Paralelo, Maipú, el Edificio de Funcionarios y Aeroparque. Como no se presentaron impugnaciones ni observaciones, el directorio del banco adjudicó el servicio en forma definitiva a Entheus Seguridad Privada SRL mediante la Resolución N° 1346 del 30 de julio de 2026. El Banco Nación no tiene contratado a Tech Security SRL.

El nexo con la misa de Palermo pasa por DF Entertainment. La productora ya había contratado a Tech Security para el Lollapalooza de 2025 en el Hipódromo de San Isidro, según el sindicato de control de admisión. Para los actos de León XIV, la Jefatura de Gabinete le adjudicó a DF $8.690 millones por la producción general. La propia empresa de los Menem difundió un video sobre su participación en el operativo. El monto de su servicio sigue sin conocerse: la diputada Marcela Pagano pidió que el Gobierno identifique a los subcontratistas y detalle cuánto cobró cada uno.