El video que prueba que la empresa de los Menem intervino en la visita del Papa

La propia Tech Security confirmó que trabajó en la visita de León XIV a la Argentina. La empresa de seguridad de la familia Menem publicó un video en el que se presenta como parte del operativo para la misa del lunes 9 de noviembre, frente al Monumento a los Españoles. NOTICIAS había adelantado que la firma estaba a cargo de la seguridad privada del acto en Palermo.

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a difundir las imágenes el martes en su cuenta de X. “Este es el video que los Menem no quieren que veas”, escribió. Según la legisladora, la publicación original había sido borrada. Lo que la compañía reconoció en sus redes permite responder una de las preguntas que Pagano había dirigido al Gobierno: quién trabajó en el predio. Queda por establecer cuánto cobró por ese servicio y quién le pagó.

La pista de los contratos lleva a DF Entertainment. La Jefatura de Gabinete le adjudicó $8.690 millones por la producción y coordinación de los actos de León XIV en Palermo, donde el pontífice celebró la misa del lunes y encabezó la vigilia con los jóvenes el martes. Entre las tareas a cargo de la productora figuraban la seguridad y el control de los accesos. El monto adjudicado corresponde al conjunto de la producción.

Pagano llevó el caso a los tribunales federales de Comodoro Py. Pidió investigar a la productora, a Tech Security y a la firma de limpieza Purgato. Reclamó que el Ejecutivo identifique a cada subcontratista y detalle los pagos. Según su presentación, para elegir a la productora el Gobierno invocó razones de urgencia, invitó a tres empresas y recibió una sola oferta.

El pedido de la diputada incluye las declaraciones juradas de intereses. Con esos documentos busca establecer qué vínculos informaron los proveedores al participar de la contratación.

El antecedente del Banco Nación

Tech Security ya había quedado bajo la lupa en julio de 2025, cuando ganó una licitación de casi $4.000 millones para custodiar la casa central del Banco Nación y otros cuatro edificios de la entidad. El vínculo con el presidente de la Cámara de Diputados tenía una fecha precisa: Martín Menem había sido socio de la firma hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le cedió su participación a su hermano Adrián.

En medio de la polémica por un posible conflicto de intereses, el banco anunció que daría intervención a la Oficina Anticorrupción. El entonces vocero presidencial Manuel Adorni defendió la adjudicación y sostuvo que la empresa ya prestaba servicios al Estado antes de la llegada de Javier Milei.