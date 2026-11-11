La fake news sobre otra carpa VIP frente a la Catedral de Luján

La tarde anterior a la misa de León XIV en Luján, ya circulaba en redes una explicación para la ausencia de una carpa VIP frente a la basílica. Según esa versión, Axel Kicillof había visto el revuelo por los famosos y el catering en Palermo y había ordenado desarmar su propio sector de invitados. El gobierno bonaerense sostuvo que la carpa nunca estuvo prevista. Ninguna de las publicaciones que le atribuían la orden al gobernador mostró una prueba del supuesto desarme.

La historia dio otro giro el martes 10, cuando la comunicadora Juana Politizada contó en X que le habían ofrecido dinero para difundirla. “Rechacé el sobre para instalar la fake de la carpa VIP de Luján para que después no digan que soy libertaria”, escribió. Cuando un usuario le preguntó por qué había rechazado la propuesta, respondió: “No hay que decir mentiritas”. En ese intercambio no identificó a quien le habría ofrecido el pago ni precisó una suma.

Los posteos que alimentaron el rumor usaban fotos tomadas frente al santuario. Se veían dos telas que daban sombra. De ahí a afirmar que la Provincia había contratado un espacio con catering para celebridades había un trecho que las imágenes no cubrían. Una de las cuentas que reprodujeron la versión llegó a asegurar que la carpa de Luján había costado más que la porteña, sin acompañar la afirmación con un presupuesto ni una factura.

En Luján sí hubo lugares reservados. La Provincia invitó a los 135 intendentes bonaerenses y asignó diez lugares a una delegación de la Casa Rosada. También destinó 3.000 pases a Cáritas, según informó Letra P en la víspera de la misa. Esa distribución ya se conocía cuando León XIV llegó a la plaza para la última celebración de su visita a la Argentina.

Los pases se repartieron entre quienes trabajan en los barrios populares, tanto en Cáritas como en los Hogares de Cristo. Frente al altar se dispusieron unas siete mil sillas. A los exgobernadores también les llegó una invitación: María Eugenia Vidal y Carlos Ruckauf avisaron de antemano que no asistirían a la misa.

En Palermo, las imágenes del sector preferencial habían salido de los teléfonos de los propios invitados. Valeria Mazza, Yanina Latorre y Flor de la V estuvieron entre quienes siguieron la misa del lunes cerca del altar. El martes, mientras en redes empezaba a circular la versión sobre Kicillof, Jorge Macri admitió que “las medialunas y los budines estuvieron de más”. La frase del jefe de Gobierno porteño se refería al desayuno que se sirvió frente al Monumento a los Españoles.