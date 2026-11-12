El documental que Macri lanzará sobre su gobierno

El expresidente Mauricio Macri prepara el lanzamiento de un documental político con el que buscará recuperar la supuesta épica de su paso por la Casa Rosada y reivindicar el respaldo ciudadano que recibió durante los últimos meses de su gestión. La presentación está prevista para el próximo 1 de diciembre en el predio de La Rural, en Palermo, y tendrá como eje central las movilizaciones del "Sí, se puede" de 2019, la campaña con la que el entonces mandatario intentó revertir la derrota sufrida en las elecciones primarias y sostener las posibilidades de continuidad de Cambiemos en el poder.

La iniciativa aparece en un momento particularmente significativo para el PRO, que intenta recuperar protagonismo político, reconstruir su estructura territorial y definir qué lugar ocupará frente a La Libertad Avanza en el armado electoral de 2027. La invitación al encuentro anticipa el sentido que tendrá la producción audiovisual. "Los desafíos que tuvimos que enfrentar cuando fuimos Gobierno Nacional y la importancia del apoyo de la ciudadanía, sobre todo en las marchas del 2019", señala el texto de la convocatoria, que presenta el documental como una reconstrucción de las dificultades atravesadas durante la administración macrista y del acompañamiento popular que recibió el oficialismo en la etapa final de su mandato, que no alcanzó para revertir el resultado.

Aunque algunas publicaciones titularon el proyecto como un documental sobre su gobierno, la información difundida hasta el momento indica que el foco estará puesto especialmente en las movilizaciones de 2019 y en la dimensión política y emocional de aquella campaña. La dirección del material fue atribuida a Pablo Racioppi, vinculado con la cuenta de redes sociales "Humanos en la Rosada", un espacio digital identificado con posiciones favorables al macrismo y con una marcada orientación antikirchnerista.

Según varias fuentes, la producción busca recuperar testimonios, imágenes y momentos de aquellas concentraciones que tuvieron como escenario distintas ciudades del país. Racioppi es conocido por su actividad en redes sociales, donde su cuenta reúne decenas de miles de seguidores y utiliza una consigna fuertemente crítica del kirchnerismo. Su participación también le imprime al proyecto un perfil político definido: no se trata de una reconstrucción histórica independiente de la gestión, sino de una producción que busca recuperar y reivindicar una experiencia partidaria.

El contexto histórico que busca recuperar el documental remite a uno de los momentos más particulares de la experiencia de Cambiemos en el poder. El 11 de agosto de 2019, Macri sufrió una derrota contundente en las PASO frente a la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La diferencia superó los 15 puntos porcentuales y dejó al oficialismo en una situación de extrema debilidad política. Frente a ese escenario, el entonces presidente decidió abandonar parcialmente la estrategia electoral tradicional y apostar a una movilización ciudadana que le permitiera recuperar el entusiasmo de sus votantes.

Así nació la campaña con el lema "Sí, se puede", una sucesión de concentraciones que recorrieron distintas ciudades argentinas y que tuvieron su momento más emblemático el 19 de octubre de 2019, cuando miles de personas se congregaron en el Obelisco. Macri buscó transmitir que todavía existía una posibilidad de revertir el resultado electoral y evitar el regreso del kirchnerismo al poder. En aquellos actos, el expresidente apelaba a la defensa de las instituciones, la libertad, la República y la continuidad del cambio iniciado en diciembre de 2015.

La movilización tuvo una consecuencia electoral significativa: Juntos por el Cambio consiguió incrementar considerablemente su caudal de votos en las elecciones generales del 27 de octubre y alcanzó aproximadamente el 40,28%, frente al 48,24% obtenido por Alberto Fernández. Aunque no consiguió la reelección, Macri logró transformar una derrota que parecía irreversible en una demostración de fortaleza de su electorado y en una referencia política que el PRO todavía reivindica.

La elección de aquel período como eje de la producción también permite observar qué aspectos de su administración busca poner nuevamente en circulación. En lugar de anunciar, al menos por ahora, una revisión exhaustiva de los resultados económicos, sociales y políticos de sus cuatro años de gestión, la iniciativa pone el acento en la relación con sus seguidores, las movilizaciones populares y la capacidad de resistencia electoral del espacio.

La presentación se inscribe en una estrategia política que Macri viene desarrollando durante 2026 para reconstruir al PRO como una fuerza nacional con identidad propia. Bajo la consigna "El Próximo Paso", el expresidente encabezó encuentros con dirigentes de diferentes provincias, participó de actividades partidarias y buscó recuperar interlocución con gobernadores, empresarios y referentes de distintos sectores sociales.

Hasta el momento, no se difundieron públicamente detalles completos sobre la duración de la película, su eventual distribución posterior, la plataforma en la que podría verse ni la nómina de dirigentes y protagonistas que participarán de la presentación. Tampoco se conoce si el documental incluirá un balance crítico de las políticas implementadas durante la presidencia de Macri o si se concentrará fundamentalmente en la dimensión electoral y militante de 2019. La incógnita es si esa reivindicación de 2019 alcanzará para devolverle centralidad al partido amarillo.