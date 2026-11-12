El video con IA de Jesucristo en la carpa VIP de Palermo

La viralización de un video de TikTok realizado con inteligencia artificial en el que Jesucristo aparece en la polémica carpa VIP de la misa del papa León XIV en Palermo sumó un nuevo capítulo al escándalo que sacudió al gobierno de Javier Milei. Con una combinación de sátira religiosa, humor político y recreaciones digitales de personajes públicos, el editado convirtió la controversia por los invitados privilegiados en una escena ficticia que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. La producción aprovechó el contraste entre el mensaje de humildad y solidaridad que representa la figura de Jesús y las imágenes de famosos, empresarios y dirigentes políticos disfrutando de un espacio exclusivo mientras miles de fieles permanecían fuera del sector reservado.

El video se inscribe en una polémica que comenzó después de la misa multitudinaria celebrada el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La ceremonia, encabezada por León XIV, convocó a más de dos millones de personas, pero terminó desplazada del centro de la conversación pública por las imágenes de una carpa acondicionada especialmente para invitados seleccionados, con aire acondicionado, baños exclusivos, mobiliario y servicio de catering. Fotografías y videos publicados por los propios asistentes permitieron conocer el interior del espacio y mostraron a personalidades del espectáculo, empresarios y dirigentes políticos ubicados en las primeras filas, con condiciones muy diferentes a las que experimentaron los fieles que se acercaron para participar de la celebración.

La utilización de Jesucristo como protagonista del montaje no fue casual. La inteligencia artificial permitió construir una situación ficticia en la que la figura religiosa aparece vinculada con el episodio que había generado indignación pública. El recurso funciona como una parodia de la exclusividad y de los privilegios: Jesús, cuya prédica está asociada con la humildad, la igualdad y la atención a los más necesitados, es introducido en un escenario que quedó identificado con los beneficios reservados para una minoría de invitados e el que se puede apreciar en el audiovisual a Patricia Bullrich, Eduardo Feinmann y al mismo Javier Milei. La contradicción entre ambos universos constituye el principal mecanismo humorístico del video y explica buena parte de su repercusión.

El trasfondo del humor tiene que ver con las condiciones materiales del espacio reservado. Según varios medios, la carpa tenía capacidad para aproximadamente 250 personas, contaba con aire acondicionado, baños especiales y servicio de alimentos y bebidas.

La ironía final es que una misa convocada para transmitir un mensaje de unidad, fraternidad y solidaridad terminó generando una discusión sobre quiénes podían acceder a los mejores lugares y quiénes debían permanecer afuera. Y fue precisamente esa contradicción la que convirtió a Jesucristo, recreado mediante inteligencia artificial, en el inesperado protagonista de una de las parodias políticas más comentadas alrededor de la visita de León XIV.