Karina Milei renovó su foto de perfil y desató una ola de comentarios

Karina Milei eligió un retrato suyo para identificar su cuenta de X, @KarinaMileiOk. La imagen circuló este jueves, un día después de la partida de León XIV rumbo a Perú. Entre los usuarios que la compartieron hubo quienes se preguntaron si la fotografía tenía filtros y quienes respondieron con memes.

Cuando abrió esa cuenta, en mayo de 2024, la secretaria general de la Presidencia había elegido el emblema de la repartición a su cargo. Su hermano se encargó entonces de presentarla en la red con el apodo que usa para referirse a ella también en privado. “Hola Jefe, bienvenida a X”, escribió Javier Milei.

El cambio de foto llega después de varias semanas en las que la hermana del Presidente tomó la palabra en actos oficiales. La visita del Papa le dio una tarea que la llevó a compartir mesa y micrófono con dirigentes de otros partidos. Karina tuvo a su cargo la coordinación general del viaje. Mara Gorini, una de sus colaboradoras, se ocupó de organizar los actos públicos.

El 18 de agosto, Karina encabezó en la Casa Rosada la primera reunión para preparar la visita. Había que acordar con la Iglesia y con tres distritos cómo recibir al pontífice. Por la provincia de Buenos Aires, uno de sus interlocutores fue Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof. La misa en la Basílica de Luján era el principal compromiso del Papa en territorio bonaerense.

En octubre, la secretaria general volvió a reunir a los representantes de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, esta vez en el Ministerio de Seguridad, con la ministra Alejandra Monteoliva y miembros de la Conferencia Episcopal Argentina. Fue la propia Karina quien anunció que el lunes 9 de noviembre, día de la misa en Palermo, sería feriado nacional.

Una semana antes de la llegada del pontífice, recorrió con Jorge Macri las obras del escenario junto al Monumento de los Españoles. “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos”, dijo ante los micrófonos. En su agradecimiento incluyó a los equipos de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires.

La aparición con el jefe de Gobierno coincidió con las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO por un eventual acuerdo para 2027. Días antes, Mauricio Macri había cuestionado la falta de avances en la negociación. En Palermo los dirigentes limitaron sus discursos a los preparativos de la visita.